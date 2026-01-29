Başkan Erdoğan karşıladı: Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da!

ÇOK SAYIDA ALANDA İŞ BİRLİĞİ MASADA

Ziyaret kapsamında, Ankara'da Başkan Erdoğan ile Mirziyoyev'in başkanlığında Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin Dördüncü Toplantısı düzenlenecek. Toplantıda, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve stratejik iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar ele alınacak.