Esenyurt’ta vahşet! Eve kilitlenen kadın kendini camdan attı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iddiaya göre eşi tarafından darp edildikten sonra üzerine kapı kilitlenen genç kadın kendini camdan attı. Bir süre sonra cama çıkan kadın, atlamak isterken, durumu fark eden vatandaşlar yardıma koştu. Bir süre ikna edilmeye çalışılan kadın, mahallelinin battaniye açılmasını beklemeden kendini camdan attı.

VÜCUDUNDA DARP İZLERİ GÖRÜLDÜ!

Durum polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirilirken, yaralı şekilde yerde yatan kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Mahallelinin iddiasına göre ise kadının yüzünde morluklar ve vücudunda darp izleri görüldü. Kadının kendini camdan attığı anlar ise kameraya yansıdı.