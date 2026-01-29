MSB'den 'İran' açıklaması: Tüm tedbirler alınmaktadır

Armoni Mızıkası Komutanlığının, Türkiye 'nin en eski ve en köklü çok sesli müzik kurumu olduğunu hatırlatan Aktürk, 1826'da İstanbul 'da "Muzika-i Hümayun" adıyla temelleri atılan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri müzik geleneğini çağdaş yorumlarla yaşatan kurumun, yurt içi ve yurt dışında katıldığı tören, festival ve müzikal etkinliklerde Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini söyledi.

Aktürk, devletin bekası ve milletin huzuru için gerçekleştirilen görev ve faaliyetlere büyük bir şevk ve gayretle devam edildiğini belirterek, şunları anlattı:

"Savunma ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin varlığına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda son bir haftada 4 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Suriye Harekat Alanları'nda imha edilen tünel uzunluğu 753 kilometreye ulaşmıştır."

"YASA DIŞI YOLLARLA GEÇMEYE ÇALIŞAN 173 ŞAHIS YAKALANDI"

Hudutlarda 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede güvenliğin tesis edildiğini vurgulayan Aktürk, "Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 173 şahıs yakalanmış, 876 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 519, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 4 bin 404 olmuştur." ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk, Türkiye'nin sadece coğrafi değil, stratejik olarak da etki alanını giderek genişletmeye, karmaşık güvenlik denkleminde bölgesel caydırıcılığını güçlendirmeye, güvenliği için tehdit nerede doğuyorsa, orada tedbir almaya, sahada ve diplomatik düzlemde aktif ve ön alıcı savunma politikası sürdürmeye, ittifaklarını, teknolojik derinliğini ve bölgesel ağırlığını da yeniden tanımlamaya, yüksek teknolojili, bağımsız, etkin ve caydırıcı bir savunma sistemi tesis etmeye azim ve kararlıkla devam ettiğini söyledi.

Türk askerinin Kore Savaşı'nda elde ettiği zaferin 75'inci yıl dönümünde aziz şehitleri ve ebediyete irtihal eden kahraman gazileri bir kez daha rahmet ve minnetle yad etiğini belirten Aktürk, "Yine, '29 Ocak Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü' dolayısıyla Batı Trakya Türkü soydaşlarımızın haklı mücadelelerinde daima yanlarında olduğumuzu vurguluyor, mücadelenin öncü ismi Dr. Sadık Ahmet'i rahmet ve saygıyla anıyoruz." ifadesini kullandı.