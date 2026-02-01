Haberler Gündem Denizlerde fırtına uyarısı! Meteoroloji saat verdi Denizlerde fırtına uyarısı! Meteoroloji saat verdi Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısı yaptı. İşte kuvvetli fırtınanın olacağı o bölgeler... AA









Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısı yaptı. Kuzey Ege'de rüzgarın, bugün doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.





Güney Ege'de de rüzgarın, bugün doğu ve güneydoğu, yarın güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.