Başkan Erdoğan: 'Kan tüccarlarının karşısında duracağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde:

"2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci yarılı yılı 'bayrak sevgisi' ile başladı. Hayırlara vesile olmasını dilerim.

Göreve gelirken yurdumuzu daya bayındır hale getireceğimizi, Türkiye'nin itibarını uluslararası alanda artıracağımızı ifade etmiştik. Aşkla koşacağımızın sözünü vermiştik. 23 yıldır 86 milyonun her bir ferdine hizmetkarlık ediyoruz. Ana muhalefet gibi 'Atam izindeyiz' diyip yılın tamamında izin yapanlardan değiliz. İlk günkü heyecanımızla Türkiye'yi bir baştan diğer başa yükseltmenin samimi gayreti içindeyiz.

Hangi makamda olursak olalım hiçbir ayrım yapmadan aşkla koşacağımızın sözünü vermiştik. Allah'a hamd olsun 23 yıldır sözümüzü tutuyoruz. 23 yıldır aşkla koşuyor, aşkla koşan yorulmaz diyoruz.

SURİYE VE İRAN'I YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ!

Dış politikada Suriye ve İran bağlamındaki kritik gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Türkiye'nin dış politikasında Türk Dünyası müstesna bir konuma sahiptir. Türk Dünyası çok ciddi bir gücü ve potansiyeli temsil etmektedir. Bu devasa potansiyeli en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. zirvesine Türkiye'de ev sahipliği yapacağız. Özbekistanla ikili ticaret hacmimizi son 10 yılda 3 kat artırdık. Özbekistan asrın felaketini yaşadığımız günlerde yardımımıza koşan ilk ülkelerden biriydi.

"TÜRKİYE, BÜTÜN KAN TÜCCARLARININ KARŞISINDA DURACAKTIR"

Suriye halkının önünde artık yeni sayfa açılmıştır. Terörden medet umanlar hiçbir şekilde sonuç alamayacaklarını bilmelidir. Oyalama gibi ucuz hesaplara başvurulmadan anlaşmanın devam etmesini ümit ediyoruz. Türkiye, bütün kan tüccarlarının karşısında kararlılıkla duracaktır. Hangi inançtan olursak olalım, bizler komşuyuz. Hepimiz asırlardır buradayız, kıyamete kadar da burada olacağız. Başımız dara düştüğünde yine birbirimizin kapısını çalacağız. Kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenleri aramıza almayacağız. Pusuda bekleyenleri, elleri ovuşturanları aramıza almayacağız.

Gazze'nin güvenlik ve inşasında hangi ortak adımları atabiliriz, İran krizinin daha da tırmanmaması için neler yapabiliriz bunları değerlendireceğiz. Asrın felaketinin 3. yıl dönümünde Osmaniye'de kardeşlerimizle olacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin başını öne eğdirmeyecek, şanla, şerefle ve onurlu şekilde bu ülkeyi temsil etmeye devam edeceğiz.

İŞLETMELERE YENİ MÜJDE

Tüm imalat sanayi işletmelerine açık 100 milyar lira büyüklüğünde finansman paketini devreye alıyoruz. 6 ay ana para ödemesiz 36 aya kadar vade imkanı sunulacak pakette finansman maliyeti oranları piyasa şartlarının altında olacak.

Suriye'de taşlar yerine oturduktan sonra biz yine birbirimizin yüzüne bakacağız. Bu kardeşlik ikliminin zehirlenmesine fırsat vermemeliyiz"