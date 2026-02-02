Haberler Gündem Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme: Şeref Yazıcı'nın mal varlığına el konuldu Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme: Şeref Yazıcı'nın mal varlığına el konuldu Son dakika haberleri... Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Veysel Şahin ile irtibatı olduğu tespit edilen Şeref Yazıcı'nın mal varlıklarına el konuldu, yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki kripto varlıkları da donduruldu. DHA









İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, şüpheli Veysel Şahin ile irtibatlı olduğu tespit edilen şüpheli Şeref Yazıcı'nın, yasa dışı bahis platformları üzerinden yasa dışı bahis oynatma ve bu platformlara altyapı desteği sunduğu iddiasıyla '7258 Sayılı Yasaya Muhalefet' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; MASAK analizlerinde ortaya çıkan tespitler doğrultusunda, Şeref Yazıcı'nın haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla şüpheliye ait mallara, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına el konuldu.