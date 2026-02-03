Antalya'da 1 yaşındaki kızını darp etmişti! Hakim karşısına çıktı

Görüşmeler sırasında çocuğumun öksürdüğünü fark ettim. Dönmeleri yönündeki ısrarım üzerine 6'ncı ayda döndüler. Döndükten iki gün sonra çocuğumu Konya'da hastaneye götürdüm. Çocuğa zatürre teşhisi konuldu ve 10 gün hastanede yattık. Hastane sürecinden sonra 5 gün ailemle Konya'da kaldık. Bu sırada ailem beni tekrar uyardı. Sanığın sinirlendiğinde çocuğa terlikle vurmak istediğini ancak ailem yanındayken bunu yapamadığını annem bana aktardı" dedi.

Vesek, "Sanığın babası, kızını üç aylığına Fas'a götürmek istediğini söyledi. Ancak çocuğumun burada kalacağını ifade ettim. Buna rağmen '3 aydan bir şey olmaz, ben onlara bakarım' diyerek eşimi ve çocuğumu Fas'a götürdü. Bu süreçte eşim ve çocuğum 6 ay Fas'ta kaldı. Çocuğumla sürekli görüntülü görüşmeler yaptım.

'EVE KAMERA SİSTEMİ KURDURDUM'

Eşinin şiddete meyilli olduğunu anladığında eve kamera taktırmaya karar verdiğini ifade eden Osman Vesek, "Yaşanan tüm bu olaylardan sonra, Antalya'da birlikte yaşadığımız eve kamera sistemi kurdurdum. Eşim ve çocuğum Konya'dayken evi düzenledim. Yaklaşık iki haftalık süreçte kamera kayıtlarını gözlemledim. İzlediklerim üzerine sanık hakkında şikayetçi oldum. Bebek arabasındayken dahi çocuğa vurduğunu öğrendim. Bir komşum beni uyararak, çocuğa eşimin dışarda vurduğunu söyledi. Ben de durumu takip ettiğimi ifade ettim" ifadelerini kullandı.

'CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM'

Kamera taktırmadan önce çocuğunun darbedildiğini düşündüğünü belirten Vesek, "Kamera taktırmadan önce de çocuğumun vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ve kızarıklıklar görüyordum. Eşim ise bu duruma 'sinek ısırdı' ya da 'kendisi düştü' şeklinde açıklamalar yapıyordu. Tüm bu nedenlerle sanıktan şikayetçiyim. Gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

KOMŞUDAN ŞİDDET İDDİASI

İmane Moti'nin çocuğa şiddet uyguladığını gördüğünü iddia eden tanık D.G. ise "Komşumuz olan sanığın dışarda birkaç kere çocuğa bebek arabasındayken tokat attığını ve bağırdığını gördüm. Ben yolun karşısındaydım çocuğumla yürüyordum. Sonra eşini aradım ve durumu anlattım" dedi.

'BU İDDİALARI KABUL ETMİYORUM'

İddiaları kabul etmeyen sanık İmane Moti, "Bu kadın bana iftira atıyor. Bu kadını hiç tanımıyorum. Ben çocuğuma hiçbir zaman dışarda tokat atmadım. Çocuğumla hep Türkçe konuşuyorum. Bu iddiaları kabul etmiyorum. Ben kızımı çok seviyorum. Kocam bana, 'Al çocuğunu defol git' dedi. Ben babamı çağırdım, orta yolu bulamadık. Ben de kızımı aldım, 6 ay Fas'a gittim. Ben bir hata yaptım. Suçumu kabul ediyorum. Kızımın kokusunu özledim. Yanında olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlının yerinde olup olmadığının anlaşılması için rapor alınmasını talep edip, duruşmayı erteledi.

'ÇOCUĞUN PSİKOLOJİSİ İYİ DEĞİL'

Duruşma sonrası açıklamada bulunan Osman Vesek, "Çocuğumun psikolojisi şu an iyi değil. Geceleri korkuyla uykusundan uyandığını, sık sık bağırdığını, zaman zaman kendi kendine vurduğunu, saçlarını çektiğini ve yolduğunu gözlemliyorum. Çocuğumun psikolojik durumu ile ilgili gerekli kurumlara başvuracağım ve durumunu daha yakından takip edeceğim. Çocuk Konya'da annemle kalıyor. Mahkemede, sanık iddialara ilişkin görüntüler olmasına rağmen bu eylemleri yapmadığını, yaptıysa bile hatırlamadığını ifade etti. Pişman olduğunu ve üzgün olduğunu söyledi. Ancak tavır ve davranışları inandırıcı değil" dedi.

'SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİNİ TALEP ETTİM, REDDEDİLDİ'

Şikayetçi avukatı Onurcan Eroğlu ise "Bebeğin aşırı derecede kötü muamele görmüş olmasından kaynaklı hasta olduğu ve Konya Çocuk Hastanesi'nde bakım altına alındığı sabit. Bu hususta mahkemeye talepte bulunduk. Oradaki kayıtların getirilmesini istedik fakat mahkeme reddetti. Dosyada bir Adli Tıp raporu mevcut. Bu Adli Tıp raporuna göre bebekteki birden fazla yaralanma bulgusu 'basit nitelikte yaralanma' diye değerlendirilmiş. Ancak bu yaralanmaların basit nitelikte olmadığını ifade ettik ve adli tıp kurumundan tekrar inceleme talep ettik. Mahkeme bu talebimizi de reddetti. Mahkemeye, şiddet eylemlerinin öldürme kastıyla yapıldığını, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanması gerektiğini ifade ettik. Fakat mahkeme savcının da mütalaası üzerine buradaki yaralanmanın boyutunu dikkate alarak kasten öldürmeye teşebbüs suçunun oluşmadığını düşündüğünden itirazımızı reddetti. Pedagog incelemesi de talep ettik ancak mahkeme bu talebimizi de reddetti" diye konuştu.