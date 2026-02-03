Başkan Erdoğan'dan Orta Doğu turu! İlk durak Riyad ardından Kahire...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "TUR" uçağıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti.
Başkan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile diğer ilgililer uğurladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer de Suudi Arabistan'a gitti.
BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELER ELE ALINACAK
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın davetine icabetle Riyad'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik ilave adımlar ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.
TÜRKİYE-MISIR YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ KONSEYİ TOPLANTISINA KATILACAK
Başkan Erdoğan, Riyad ziyaretinin ardından 4 Şubat'ta Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidecek.
Erdoğan burada, Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi ikinci toplantısına Mısırlı mevkidaşıyla birlikte eşbaşkanlık edecek.
Mısır ziyareti kapsamında ikili ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Filistin başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler konusunda fikir teatisinde bulunulacak.
Başkan Erdoğan'ın ayrıca, ziyaret kapsamında düzenlenecek Türkiye-Mısır İş Forumu'na da iştirak etmesi planlanıyor.