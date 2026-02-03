Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Suriye’de barış ve istikrardan yanayız

BAŞKAN Recep Erdoğan Kabine'nin ardından gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Ege'nin incisine çok ama çok yakışan Aydın Şehir Hastanemizin de kurdelesini keserek Aydınlı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Eğitim ve araştırma hastanesi olarak da faaliyet gösterecek 1.300 yataklı hastanemizin bünyesinde tam 465 poliklinik ve 34 ameliyathane bulunuyor. Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firması listesinde 45 Türk firmasıyla ikinci sırada yer alıyoruz" şeklinde konuştu.

"BARIŞ İÇİNDE YAŞAMALILAR"

ERDOĞAN, "Yıllardır Türkiye'nin Suriye ile niçin bu kadar yakından ilgilendiğini muhalefet çevreleri bir türlü anlayamadı. Suriye ile Türkiye'nin güvenliğinin iç içe geçtiğini görmek, bu gerçeği kabullenmek istemediler. Bu kardeşlik sınavında yine sıfır çektiler. Türkiye, Suriye yönetimiyle yakın iş birliği hâlinde her türlü insani yardımda bulunuyorken; gerilimin düşürülmesi, çatışmanın önlenmesi, uzlaşmanın sağlanması için elinden geleni yapıyorken son derece sert ifadelerle ülkemize itiraz ettiler. Bir defa şunun bilinmesinde fayda görüyorum: Biz bölgemizin her tarafında barıştan, huzurdan, istikrardan, uzlaşmadan ve toplumsal barıştan yanayız. Sınırlarımızın ötesinde yangın varsa, çatışma varsa, savaş varsa; bizim burada kendimizi güvende hissetmemizin mümkün olmadığını çok iyi biliyoruz. Türkiye olarak komşumuz Suriye'nin bir an önce iç barışını tesis etmesini samimiyetle arzu ediyoruz. Yanı başımızda sürekli istikrarsızlıkla boğuşan değil; Arap, Kürt, Türkmen, Nusayri, Hristiyan fark etmeksizin Suriye halkının tüm kesimlerinin barış, esenlik ve huzur içinde yaşadığı bir komşu görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"SONUÇ ALAMAYACAKLAR"

"BİZİM mücadelemiz, önce Suriye'de, ardından diğer çatışma bölgelerinde bunun sağlanmasına yöneliktir" ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Suriye'de barışa ve istikrara katkı veren, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini garanti altına alan her adım bizim için makul ve makbuldür. Suriye'nin kuzeyindeki sorunun kan dökülmeden, tek ordu, tek devlet ve tek Suriye temelinde çözülmesi son derece önemlidir. Son anlaşmalarla Suriye halkının önünde artık yeni bir sayfa açılmıştır. Temennimiz, bu yeni sayfanın çatışma ve gerilimle değil; huzurla, barışla, kalkınma ve refahla yazılmasıdır. Her kim bu süreci dinamitlemeye kalkışırsa, kim bu süreci hedef alırsa, bunun altında kalacaktır. Bugün ya da gelecekte, ne uğruna olursa olsun, terörden medet umanlar ve teröre başvuranlar hiçbir şekilde sonuç alamayacaklarını bilmelidir" diye konuştu.

100 MİLYAR LİRALIK FİNANSMAN PAKETİ

BAŞKAN Erdoğan, "2026 yılında hedefimiz 68 milyar dolar turizm geliri elde etmek. İnşallah bu hedefe ulaşarak yeni bir rekora imza atacağız. Şunu her bir vatandaşımın, özellikle iş dünyamızın çok iyi bilmesini isterim: Hükümet olarak üretenin, ihracat yapanın, istihdam sağlayanın yanındayız. İmalat sanayimizi güçlü şekilde desteklemeye devam ediyoruz. Şimdi de imalat sanayi işletmelerimizin finansmana erişimde yaşadıkları zorlukları hafifletecek yeni bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Tüm imalat sanayi işletmelerine açık, 100 milyar lira büyüklüğünde, uygun koşullu bir finansman paketini devreye alıyoruz. 6 ay anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vade imkânı sunulacak bu pakette, finansman maliyet oranları piyasa şartlarının altında olacak. Yeni kredi paketimiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Berat Kandili mesajı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Berat Kandili sebebiyle sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Berat'ını tebrik ediyor, Rabb'imden bizleri huzur ve afiyet içerisinde on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e eriştirmesini niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun."