22 ilde MLKP operasyonu: 96 şüpheli yakalandı

İSTANBUL merkezli 22 ilde MLKP Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, örgütün farklı yapılanmaları içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 96 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde MLKP silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün sözde basın ve gençlik yapılanmaları başta olmak üzere farklı yapılanmalarına ilişkin 24 Şubat 2025 tarihinden itibaren teknik ve fiziki takip başlatıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 kuru sıkı tabanca, 3 av tüfeği, bu tüfeklere ait 489 av fişeği kartuşu ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.