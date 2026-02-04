31 maddelik ortak bildiri: İsrail Suriye’den derhal çekilmeli

BAŞKAN Erdoğan ve Veliaht Prens Selman'ın baş başa görüşmesinin ardından Türkiye ve Suudi Arabistan, 31 maddelik ortak bildiri yayımladı. Bildiride İsrail'e de Suriye'de işgal ettiği topraklardan derhal çekilmesi konusunda uyarı yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a yaptığı resmi ziyaret sonrası, iki ülke 31 maddelik ortak bir bildiri yayımladı. Bildiride, Yemen, Sudan, Somali ve Suriye'nin istikrarı, egemenliği ve toprak bütünlüğü desteklenirken, ekonomik, ticaret ve enerji alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Filistin, Gazze ve diğer bölgesel meseleler hakkında ortak tutum sergilendi. Ortak bildiride, İsrail'in Suriye'de işgal ettiği toprakları derhal terk etmesi istendi.