Bakan Kurum: Şehirlerimizi dirençli hale getirelim

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, I. Uluslararası Kentsel Dönüşüm Zirvesi'nde konuşmasında, belediyelere kentsel dönüşüm çağrısında bulunarak, "Tüm belediyelerimiz elini taşın altına koysun. Gelin hep birlikte ülkemizin yarınları için, çocuklarımızın geleceği için bir an önce şehirlerimizi dirençli hale getirelim" dedi. 500 bin sosyal konut projesi kapsamındaki kura çekimlerinin devam ettiğini söyleyen Bakan Kurum, "Kuralarımızın yarısını tamamladık, mart ayında da İstanbul'umuzda Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hak sahibi kardeşlerimizi belirleyeceğiz ve İstanbul'umuza 100 bin konut ayırdık. İlk kez yapacağımız kiralık konut modeliyle de İstanbul'daki konut fiyatlarını, kiraları aşağı çekeceğiz. 15 bin kiralık konut inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.