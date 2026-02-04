Başkan Erdoğan, Sisi’ye Togg armağan etti!

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı'na Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Başkan Erdoğan, Al-İttihadiye Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Erdoğan, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından, Sisi'ye "Anadolu" renginde Togg hediye etti.

Al-İttihadiye Sarayı bahçesinde Togg'un içinde fotoğraf çektiren iki lidere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da eşlik etti. Başkan Erdoğan, daha sonra, Sisi'nin kullandığı Togg ile Türkiye-Mısır İş Forumu Kapanış Oturumu'nun yapıldığı otele geçti.

