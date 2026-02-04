Emine Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı’nın eşiyle görüştü!

Emine Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı'nın eşi Entissar Amer ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından lider eşleri, antik Mısır uygarlığına ait nadir eserlere ev sahipliği yapan Büyük Mısır Müzesi'ni ziyaret etti. Lider eşlerini müzeye gelişlerinde Müze Müdürü Ahmed Fatouh Ghoneim karşıladı. Müzeyi gezen Emine Erdoğan ve Entissar Amer'e eserler hakkında bilgi verildi.

Antik Mısır'da 18. Firavun Hanedanlığı'ndan Kral Tutankamon'un (Tutankhamun) altın ölüm maskesi, mücevherleri, savaş arabaları ve günlük yaşam eşyalarının da yer aldığı koleksiyonu inceleyen lider eşleri, 2. Ramses heykeli önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Müze gezisinin ardından lider eşleri, Giza Piramitleri'ni ziyaret etti. Piramitler hakkında bilgi alan Emine Erdoğan, Entissar Amer ile piramitlerin en eskisi ve en büyüğü olan Keops Piramidi ve Sfenks Heykeli önünde de fotoğraf çektirdi.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Resmi ziyaretimiz kapsamında Kahire'de, Mısır Devlet Başkanı'nın değerli eşi Entissar Amer Hanımefendi ile bir araya geldik. İnsanlığı yakından ilgilendiren toplumsal dayanışma konularına dair verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Daha sonra Mısır tarihini çağlar boyunca anlatan 57 binden fazla esere ev sahipliği yapan Büyük Mısır Müzesini ziyaret ettik. Antik Mısır uygarlığının ihtişamının güncel teknolojiyle harmanlandığı müzede, Firavun döneminden günümüze uzanan nadide eserler ve zengin koleksiyonlarla insanlık tarihinin derin izleri bir arada sunuluyor.

Ardından Mısır'ın simgesi Giza Piramitlerini ziyaret ettik. Çöl ufkunda yükselen bu antik yapılar, geçmiş ile gelecek arasında kurulan güçlü bir bağın timsali olarak insanlığın ortak hafızasında önemli bir yere sahip. Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan Keops Piramidini yerinde görmekten memnuniyet duydum. Bu kıymetli ziyaretin, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin her alanda gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum."