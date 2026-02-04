Maydonoz Döner’e yönelik FETÖ davasında karar!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner zincirine ilişkin 73 sanığın "FETÖ üyeliği" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılandığı davada, 11 tutuklu için karar çıktı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 11 tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Mustafa Taktak, sanık Ümit Gürdap'ın araç alım satım işi yaptığını, aracını Gürdap'a sattığını ve bu kişiyi sadece araç satımı dolayısıyla tanıdığını anlattı.

"KHK'LI OLMAMLA İLGİSİ YOKTUR"

Sanıktan araç satımıyla ilgili alacağı olduğunu kaydeden Taktak, bu nedenle aralarında para hareketi bulunduğunu söyledi. Tutuksuz sanık Türkan Demir savunmasında, ailesinden kendisine kalan arsayı sattığını, bu satıştan gelen parayı Maydonoz Döner şubesi olan akrabasına ortak olmak için verdiğini ancak ortak olmak istediği şubenin açılmadan kapandığını öne sürdü. Duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan tanık Huzur Özer, Ankara'daki Maydonoz Döner dosyasında yargılandığını, KHK ile ihraç edilen komiser olduğunu söyledi. Özer, İhraç olduktan sonra iş bulamadığını ve Tokat'a Maydonoz Döner şubesi açmak istediğini anlattı.

"PARA KAZANMAK İÇİN BULUŞTUM"

Tokat'ta dükkan aradığını ancak bulamadığını ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Maydonoz Döner yöneticileri Tokat'ta başka bir işletmecinin dükkan bulduğunu ancak maddi açıdan yetersiz olduğu için yüzde 50 ortak aradıklarını söyledi. Bunlar tamamen ticari amaçlı bir girişimdir. Tokat'a gittim. Ortak olacağımız Bekir amcayla tanıştık. Benim KHK'li olmamla ilgili aramızda bir konuşma geçmedi. Bizim oradaki muhatabımız Bekir amcaydı, onunla konuşuyorduk. Bünyamin Bey'le birkaç kez işle ilgili sıkıntı olunca konuştum. Bizim bir araya gelmemizde benim KHK'li olmamın bir alakası yoktur. Para kazanmak amaçlı bir araya geldik."

11 TUTUKLU SANĞIA TAHLİYE KARARI

Tutuklu sanık Ahmet Terzi savunmasında bir yıldır tutuklu olduğunu, işle ilgili her şeyi resmi yaptıklarını ve suçu olmadığını savunarak, tahliyesine karar verilmesini istedi. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 11 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Heyet, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.