Almanya Başbakanı Merz’den İran açıklaması: Baskıyı artırmaya hazırız!

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapacağı 3 günlük ziyaret öncesinde Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bölgedeki barışın ve güvenliğin önemli olduğunu vurgulayan Merz, "İran rejiminin kendi halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermeli" dedi.

Merz, İran'ın nükleer programını durdurması, İran'dan İsrail'e veya Körfez ülkelerine balistik füzeler fırlatılmaması ve İran'ın bölgede istikrarı bozucu faaliyetlerine son vermesi gerektiğini belirtti.

"BASKIYI ARTIRMAYA HAZIRIZ"

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Avrupa Birliği'nde (AB) terör listesine alındığını kaydeden Merz, "Tahran üzerindeki baskıyı daha da artırmaya hazırız. ABD ve İsrail ile diyalog içindeyiz. İran'ın nükleer ve silahlanma programının hızlı bir şekilde sona erdirilmesine hizmet edecek görüşmelere hazırız" ifadelerini kullandı.