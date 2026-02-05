Çocuklar için kritik rapor kabul edildi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu önceki gün toplandı. Komisyonda, 'Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler Raporu' kabul edildi. AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık "Bu rapor yalnızca ülkemiz açısından değil, tüm dünya için giderek derinleşen bir sorununa ışık tutmaktadır. Dijitalleşme hayatın her alanını dönüştürürken çocuklar açısından hem yeni fırsatlar hem de maalesef ciddi riskler barındırmaktadır. Alt komisyonumuzun hazırladığı bu kapsamlı rapor, ulusal mevzuat, uluslararası sözleşmeler ve iyi uygulama örnekleri ışığında çocukların dijital dünyada korunmasına yönelik çok boyutlu bir değerlendirme sunmaktadır" ifadelerini kullandı. Öte yandan komisyonda sosyal medya ve dijital platformlarda 15 yaş altı çocuklara hizmet sunulmaması gerektiğine de dikkat çekildi.