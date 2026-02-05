‘İran meselesi diplomatik yollarla çözülmeli’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Kahire'ye gitti. Erdoğan'ı Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi karşıladı. İkili görüşmelerin ardından ülkeler arasında anlaşmalar imzalandı ve ortak basın toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan, "İki ülke arasında bu ilişkiler turizme de yansımıştır. Mısır halkı Türk kültürüne ve diline yoğun ilgi gösteriyor. Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip iki komşu ülkeyiz. Mısır'la çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Libyalıların önderlik ve sahipliğinde fikir birliği içerisindeyiz. Ateşkesin sağlanması ve sürdürülebilmesini ümit ediyoruz. İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararını reddediyoruz. Suriye'nin birliğinin muhafazasına yönelik açıklamaları samimi buluyor destekliyoruz. Komşumuz İran'la özellikle dış müdahalelerin tüm bölge için önemli riskler teşkil edeceği kanaatindeyiz. İran'la nükleer dosya dahil meselelerin diplomatik yollarla çözümü en isabetli yöntemdir. İran'daki mesele diplomatik yolla çözülmeli" dedi.

'BAĞLAR BARIŞ İÇİN ÖNEMLİ'

İki ülke arasındaki ilişkilerin derin bir geçmişe dayandığını belirten Erdoğan, bu bağların bölgesel barış için önemine dikkati çekti. Erdoğan, "Bin yıllık ortak mazimizle yoğrulan kardeşlik bağlarımızdan sadece halklarımızın refahı için değil, Filistin'le birlikte bölgemizin istikrarına katkı için de faydalanmak istiyoruz. Sayın Sisi'yle belirlediğimiz bu ortak vizyon sayesinde ilişkilerimizin her alanda daha ileri taşındığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. Mısır, Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret ortağı olmayı sürdürüyor. Son üç yıldır 8 ila 9 milyar dolar aralığında seyreden ticaret hacmimizi 15 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

'BERABER ÇALIŞIYORUZ'

"Ortak gündemimizin başlıca konusunu Filistin davası teşkil ediyor" diyen Başkan Erdoğan, "Gazze'deki insani dram halen devam ediyor. 11 Ekim'den bu yana 500'ün üzerinde Gazzeli İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. Geçen hafta aralarında çocukların da olduğu 30 kardeşimiz şehit oldu. Şarm el-Şeyh deklarasyonunu sabote etmeyi amaçlayan bu saldırıları ve ihlalleri reddediyoruz. Libya'da kalıcı istikrarın tesisi için ülkede birlik ve bütünlüğün korunması Mısır'la ortak hedefimiz olmayı sürdürüyor. Libyalıların önderlik ve sahipliğinde yürütülecek süreçleri desteklemek noktasında fikir birliği içindeyiz. Sudan'da öncelikle ateşkesin sağlanmasını ve ardından sürdürülebilir bir barışın tesis edilmesini ümit ediyoruz.

'ERDOĞAN EN AZİZ MİSAFİRİMİZ'

Yapılan basın toplantısında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ise, "İki ülke arasında işbirliği çabaları ele alındı. Şarm El Şeyh'te Gazze'de çatışmaların durması için gerekenleri ele aldık. İki çözümlü devletin kurulması önem taşımaktadır. Sudan'daki gelişmeleri de ele aldık. Oradaki devletin bütün kurumlarının da aynı şekilde korunması önem taşımaktadır. Suriye'deki gelişmeleri ele aldık. Mısır bu anlaşmaların ve çabaların korunması ve yine aynı şekilde İran'daki gelişmeler de ele alındı. Mısır, İran'da nükleer projenin çözüme kavuşmasını ümit etmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'ın en aziz misafiridir. İlişkilerimizin daha iyiye gitmesini Allah'tan niyaz etmekteyim" dedi.

TİCARİ İŞBİRLİĞİ ARTACAK

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin huzurunda iki ülke arasında ticari işbirliğini artıracak 7 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar şöyle: "Askeri Çerçeve Anlaşması, İlaç ve Tıbbi Cihaz Düzenlemesi Alanında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı, Bitki Karantinası Alanında Mutabakat Zaptı, Veterinerlik Hizmetleri Alanında Mutabakat Zaptı, Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Ticaret Bakanlığı Ortak Bakanlık Bildirisi, Mısır Sosyal Dayanışma Bakanlığı ile Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Arasında Sosyal Koruma Alanında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı, Mısır Gençlik ve Spor Bakanlığı ilke Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı Arasında Gençlik ve Spor Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı."