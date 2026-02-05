TÜRGEV araştırmacıları buluşturacak

"GENÇ Akıl, Ortak Gelecek" temasıyla düzenlenecek Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Platform Çalışmaları 5. Ulusal Öğrenci Kongresi, 13-14 Şubat'ta İstanbul'da genç araştırmacıların disiplinlerarası akademik çalışmalarına ev sahipliği yapacak. Genç araştırmacıların akademik üretimlerini disiplinlerarası bir zeminde paylaşmalarına imkan sunan kongre, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ayasofya Yerleşkesi Gülhane Binası Prof. Dr. Aziz Sancar Salonu'nda iki gün sürecek. Platform Çalışmaları, 10 ayrı disiplin alanında yapılandırılmış eğitim modeli aracılığıyla öğrencilerin alan bilgilerini derinleştirmelerini ve disiplinler arası düşünme becerisi geliştirmelerini amaçlıyor.