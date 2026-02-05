AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Denizli'de şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. AK Parti döneminde hizmet belediyeciliği anlayışıyla bu sorunların çözüldüğünü kaydeden Kaya, benzer problemlerin CHP'li belediyelerde yeniden yaşandığını ifade etti. Kaya, "Artık zalimlerin sesinin çok çıktığı dünya düzeni de yıkılmak zorunda. Yeni bir dünya düzeni kurulurken Türkiye, eskisine göre çok daha güçlü bir şekilde masada. Bu başarıda AK Parti teşkilatlarının payı çok büyük" dedi.