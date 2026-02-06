MHP lideri Devlet Bahçeli'den 6 Şubat depremleri mesajı: Cumhur ittifakı sarsılmadan yoluna devam edecek

Son dakika haberleri... MHP lideri Devlet Bahçeli "Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak" temasıyla düzenlenen 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamaları şöyle;

Bugün tarihi bir ana, göz kamaştıran hadim bir anlayışa hep birlikte tanıklık ediyoruz. 6 Şubat 2023 saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş Pazarcık depremi ile, Müteakiben 9 saat sonra yine aynı ilimizin Elbistan ilçesinde yaşanan 7,6 büyüklüğündeki depremlerin 3'üncü yıl dönümünde devlet ve millet dayanışmasının muhterem ve muazzez sonuçlarını müftehir ve mütehassıs bir vicdanla görüyoruz.

Sözlerimin başında hepinizi, Osmaniye'mizin her güzel insanını kemali edep ve hürmetle selamlıyorum. Köyünde kentinde, bağında bahçesinde, tarlasında bostanında, evinde işyerinde hayat mücadelesi veren Cebelibereket'in fedakar, vefakar ve kadirşinas insanlarını hasretle bağrıma basıyorum.

Aziz milletimize, gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan tüm kardeşlerimize en iyi dileklerimle birlikte şükranlarımı sunuyorum.

"Türkiye'min Gücüne Bak" temasıyla düzenlenen bu anma toplantısı münasebetiyle şehitler, gaziler ve serdengeçtiler diyarı Osmaniye'mizde, yani baba ocağında bulunmaktan ziyadesiyle mesut ve memnun olduğumu bilmenizi istiyorum.

Sayın Cumhurbaşkanım, Aziz Vatandaşlarım; Tarihin herhangi bir anında tezahür eden bir felakete boyun eğen, ortaya çıkan şiddetli ve vahim olaylara teslim olan bir milletin tarihi sürekliliği olmayacak, beşeri varlığı da elbette kesintiye uğrayacaktır. Mazinin kayıtları incelenirse bu durumun pek çok misali görülecektir.