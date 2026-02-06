Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında çarpıcı gelişme: Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması çok yönlü devam ediyor. Soruşturma kapsamında eşzamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya, Etiler'deki Beca isimli mekânın işletme müdürü Bahadır Gürceer, fenomenler Sevcan Güler, İmren Öztürk, Melis Yürür ve Damla Kütük'ün bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Gözaltına alınan isimler arasına iş insanı Şeyhmus Tatlıcı da eklendi. 20 şüpheli dün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İTİRAFÇI İFADESİ SARSTI

İtirafçı olan 'Yılan' kod adlı eskort Yasmin Yürük, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasası işadamı Hüseyin Köksal'la bir kez lüks bir rezidansta buluştuğunu dile getirmişti. Yürük, Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya ile 2022'de Bodrum'da 15 bin dolar karşılığında görüştüğünü söyledi. Yürük, "Cinsel ilişkiyi uyuşturucusuz yapamayacağını, benim de uyuşturucu madde içmemi söyledi. Yüksek dozda uyuşturucu kullanıyordu" demişti.

KAYA VE TATLICI'YA TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık ifade işlemlerinin ardından Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya ve iş insanı Şeyhun Tatlıcı ise "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLEN DİĞER İSİMLER

Diğer isimler Damla Kütük, Aylin Doğru Çelik, Fatma Gül Derbeder, Barış Çalık, Ceylin Aydemir, Gaye Kıray, Melis Yürür, Ezgi Helin Yıldız, Gökay Kalaycıoğlu ve Sevcan Güler "Fuhuşa teşvik" suçundan, Bahadır Gürceer, Kaan Kalyon, Ercan Gümüşkaya, Hasan Koray Şahin, Sinan Urfalı, Vakıf Serter Varol ve Rüştü Berk Akardaş ise "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçundan tutuklamaya sevk edildi.

2 İSME ADLİ KONTOL

Şüpheliler İmren Öztürk ve Mertcan Alioğlu ise "Uyuşturucu madde kullanma" suçundan adli kontrol talebiyle sevk edildi.

FATMA YILMAZ DA TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Öte yandan dün gece gözaltına alınan Muzaffer Yıldırım'ın 'Mama'sı olarak bilinen Fatma Yılmaz da ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

KAYA VE TATLICI DAHİL 15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya, iş insanı Şeyhun Tatlıcı, Damla Kütük,, Fatma Gül Derbeder, Ceylin Aydemir, Gaye Kıray, Melis Yürür, Ezgi Helin Yıldız, Gökay Kalaycıoğlu,Bahadır Gürceer, Kaan Kalyon, Ercan Gümüşkaya, Sinan Urfalı. Rüştü Berk Akardaş ve Fatma Yılmaz tutuklandı.

1 EV HAPSİ 4 YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Şüphelilerden Vakıf Serter Varol ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla, Sevcan Güler, Aylin Doğru Çevik, Barış Çalık ve Hasan Koray Şahin ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.