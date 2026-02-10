Aile diplomasisinde Türkiye’den küresel liderlik

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik uluslararası farkındalığın artırılması ve bu alanda iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla yürüttüğü Aile Diplomasisi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Türkiye, 2024 yılında Birleşmiş Milletler Ailenin Dostları Grubuna üye olurken, Birleşmiş Milletler çatısı altında aile odaklı çok sayıda uluslararası yan etkinlik hayata geçirildi. Bu kapsamda; 79. BM Genel Kurulu'nda Koruyucu Aile Modeline İlişkin Seferberlik Çağrısı, BM 69. Kadının Statüsü Komisyonu'nda aileden ilham alan kadın girişimciliği vurgusu, 2025 yılında 80. BM Genel Kurulu'nda ise tehditlere karşı aileden başlayan küresel dayanışma çağrısı yapıldı. Ayrıca 2. BM Sosyal Kalkınma Zirvesi'nde "aile destekli sosyal kalkınma" yaklaşımı gündeme taşındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın görev süresi boyunca gerçekleştirdiği uluslararası temaslar vesilesiyle yabancı muadil kurumlarla aileye yönelik 22 mutabakat zaptı ve 4 faaliyet planı imzalandı.