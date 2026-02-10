Doğum izni ile sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi

DOĞUM izninin 16 haftadan 24 haftaya yükseltilmesi ile 15 yaşından küçük çocukların sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamamasına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.
AK Parti milletvekillerinin, doğum izni ile çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin çalışmalarında sona geldi. Teklifle, "doğum izni" süresi 16 haftadan 24 haftaya kadar uzatılacak. 15 yaşından küçük çocukların sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamamasına ilişkin düzenlemenin TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.
Teklifle, 15 yaşından küçük çocuklar sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamayacak. Bu konuda kimlik doğrulama uygulamasına geçilecek. Sosyal medya platformları yaş gruplarını gözeterek filtreleme gerçekleştirecek, çocuklara uygun olmayan içeriklerin gösterilmemesini sağlayacak.