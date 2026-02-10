MHP Lideri Devlet Bahçeli: Kardeş kavgasını önlemeye kararlıyız

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli Ankara ATO Congresium'da düzenlenen "Şanla Şerefle 57. Yıl" temalı programda önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Bağımsız vicdanımızla barışsever zihniyetimizle Türk Tarih ve Kültürüne muazzam bağlılığımızla 57 yıllık maziyi geride bıraktık. On yılların tozunu yuttuk ama hain oyunları yutmadık. Biz milletimizin her insanını Allah için sevdik bağrımıza sıkıca bastık. Çünkü Allah'ın bize bizden daha yakın olduğuna iman ettik" ifadelerini kullandı.

'DÜN NEYSEK BUGÜN OYUZ'

DEVLET Bahçeli, "Dün neysek bugün oyuz. Biz Türk Milletine mensubiyet onurunu damarlarındaki asil kanla taşıyan milliyetçi Ülkücü Hareketiz. Milliyetçi Ülkücü olmak için de milleti seviyormuş gibi görünmek yetmeyecektir. Milliyetçilik ihtiyaç olduğunda ölüm karşısında imtihan olmaktır. Orada burada bizi sorgulayan siyasi devşirmeler peki siz kimsiniz? Olsa olsa sizden tam bir siyasi dümenci olur ve nitekim olmuştur. Türkiye sadece bir coğrafi bölgenin adı değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibi Türk Milletidir. Türkiye'nin ve Türk Milleti'nin gelecek ümidi Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'dır. Milli Vicdan'ı uyandırmaya ihtiyaç vardır. Bugün yapmayı amaçladığımız da budur" şeklinde konuştu.

'MHP BEDEL ÖDEMEYE HAZIR'

BAHÇELİ, "Türk milliyetçiliği, Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesi bir, eşit ve kardeş gören, her türlü ayrımcılığı ve dışlamayı reddeden, birleştirici, toparlayıcı ve bütünleştirici bir fikriyattır. Türk milliyetçileri, aziz vatanlarının ve Türk milletinin huzuruna, kardeşliğine ve birliğine sahip çıkmaya, Türkiye'nin bir kardeş kavgasına sürüklenmesini önlemeye her zaman olduğu gibi yine kararlıdır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin millî birliğinin tehlikeye düştüğü bir ortamda bunları korumak için taraftır ve bunun için ödenecek ne bedel varsa buna da gönül rahatlığıyla hazırdır" dedi.

'TARTIŞMAYA AÇMAK İHANETTİR'

"HERKESİ uyarıyorum Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerini tartışmaya açmak etnik köken farklılıklarına dayanarak bunları yıkmaya çalışmak devletin varlığına kast etmekle eş değerdir. Bu da ihanettir" diye Bahçeli, "Terörsüz Türkiye hedefinin kuvveden fiile geçmesiyle, Milliyetçi Hareket Partisi toplumsal siyasetin merkezi olduğunu ispat etmiştir. Milliyetçilik bir merkez değer olarak nasıl Atatürk döneminde belirleyici olmuşsa Milliyetçi Hareket Partisi'nin milliyetçi zihniyeti yine Türkiye'nin merkezi olacaktır. Bizim yegane güç kaynağımız Türk milletinin temiz vicdanı ve yüreğidir. Milliyetçi Hareket Partisi melezleşmiş güdümlü sözde milliyetçi partileri elinin tersiyle itecek ve ademe mahkum edecektir. Ülkenin güvenliği tehlikeye düşerse "Kim benim önüme düşecek?" sorusunun cevabını en iyi biz biliyoruz. Ülküler idealler ve hasletler yıldızlara benzerler. Onlara ulaşmasak bile onlara bakarak yönümüzü bulabiliriz. Türkiye Cumhuriyeti 1923 kuruluş ruhuyla var olacaktır. İstanbul'un fethinin 600'üncü kuruluş yıl dönümü olan 2053'te süper güç hedefine ulaşacaktır. Güvence Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifaktır" ifadelerine yer verdi.