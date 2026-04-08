Yerine getirilmeyen iş vaadinin öfkesiyle CHP binasına saldırdı

MANİSA'NIN Şehzadeler ilçesinde belediyede işe alınma vaadi verilip alınmadığını öne süren bir şahıs, CHP Şehzadeler İlçe Başkanlığı binasına taşla saldırarak giriş kapısının camlarını kırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, Y.T. (35) isimli saldırganın olay yerinden ayrıldığı belirlendi. Ardından olay yerine dönen Y.T, saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiğini beyan ederek teslim oldu. Gözaltına alınan şahsın ilk ifadesinde, belediyede işe girme vaadi verildiğini ancak alınmadığını ve anlık olarak bu duruma sinirlendiği için camları kırdığını söylediği öğrenildi.