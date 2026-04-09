Amerikalı gazeteci Irak’ta istihbarat topladığını itiraf etti

IRAK'TA kaçırıldıktan sonra dün serbest bırakıldığı duyurulan ABD'li gazeteci Shelly Kittleson, esaret altında alınan görüntülerinde ABD için istihbarat topladığını itiraf etti. ABD'li gazeteci, esaret altındayken çekilen görüntülerde yaptığı açıklamada, "Bağdat'taki Amerikan konsolosu, bu yıllar boyunca benden Haşdi Şabi ve direniş grupları Kataib Hizbullah ve el-Nuceba hakkında ve özellikle de Kataib Hizbullah'ın Genel Sekreteri Ahmed el Hamidavi ve ismini hatırlamadığım diğer liderler hakkında bilgi istedi. Bilgi topladım ancak yeterli gelmedi ve daha fazlasını istediler. Son seyahatimde benden Irak halkının savaşa bakışına dair siyasi ve istihbari nitelikte bilgi istediler ve ben de bu konuda çalışmalar yaptım. Ayrıca direniş gruplarının dayandığı ve içinde liderlerin de bulunduğu taban üzerinde de çalıştım" diye konuştu.