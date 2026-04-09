Hollanda Dışişleri Bakanı’ndan Türkiye’ye ilk ziyaret

Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen, bugün Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunuyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Berendsen'in yapacağı Türkiye ziyareti, Dışişleri Bakanlığı görevine geldikten sonra Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk ziyaret olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Hollandalı mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde iki NATO müttefiki olan Türkiye ile Hollanda arasındaki çok boyutlu ilişkilerin geliştirilmesinin ve üst düzey ziyaret trafiğinin artmasının önemli olduğuna vurgu yapması bekleniyor. Fidan'ın, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla tesis edilen "TürkiyeHollanda Konferansı"nın (Wittenburg Konferansı) gelecek dönem Türkiye'de düzenlenmesi planlanan 11. toplantısının ikili ilişkilere ivme kazandıracağını ifade etmesi ve ikili ticaret hacminin 20 milyar dolara çıkartılması hedefi çerçevesinde birlikte çalışmaya devam edilmesinin önemli olduğuna dikkati çekmesi öngörülüyor.