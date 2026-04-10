Başkan Erdoğan’dan mahalleliye sürpriz

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Saraçoğlu Mahallesi'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Erdoğan, gençler ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında gençlerle sohbet eden Erdoğan, mahalledeki vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Erdoğan'ı karşısında gören gençler, bu anı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çektirdi. Miniklere de özel ilgi gösteren Erdoğan, bebekleri kucağına alarak sevdi, çocuklara harçlık verdi. Ailelerle yakından ilgilenen Erdoğan'ın samimi tavırları dikkati çekti. Mahalledeki kafe ve iş yerlerini de ziyaret eden Erdoğan, çalışanlarla selamlaşıp hal hatır sordu. Erdoğan'a ziyaretinde Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan eşlik etti.