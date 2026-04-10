CHP’li Hasbi Dede için ihraç kararı!

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Hasbi Dede'nin, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun 16 Şubat 2026 tarih ve 2026/109 sayılı kararı ile tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Yüksek Disiplin Kurulu'muzun 10.04.2026 tarihli toplantısında Hasbi Dede'nin Tüzüğün 68/1-b maddesinde belirtilen 'partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.