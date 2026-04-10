Ömer Çelik: Terör ve teröristle mücadele sürecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'na ilişkin, parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Toplantıda İstanbul'da gerçekleşen terör saldırısını ele aldıklarını belirten Çelik, "Terör saldırısını tüm boyutları ile takip ediyoruz. Terörle ve teröristle mücadelemiz tavizsiz sürecek" diye konuştu.

"SALDIRILAR HUKUKSUZ"

BU tip eylemlerin hiçbirinin tesadüf olmadığını belirten Çelik, "Küçük grupların kafasına göre karar verip gerçekleştirdiği eylemler olmuyor. Terörle mücadele ederken görünenin arkasındaki sabotaj odakları ile de mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu. İran'ın uğradığı haksız hukuksuz saldırıların insani açıdan çok vahim sonuçlar doğurduğunu dile getiren Çelik, "Hürmüz'deki gelişmeler önemli, tedarik zinciri, gıda ve enerji önemli ama en önemlisi o bombaların altında can veren masumlar var. Tüm boyutları ile takip ediyoruz" diye konuştu.

"CHP VAHİM HALDEDİR"

İLK günden itibaren İsrail'in her türlü barış girişimini sabote ettiğine dikkati çeken Çelik, "Halen Suriye'yi taciz etmeye devam ediyor. Batı Şeria'yı işgale dönük adımlar atıyor. Yasa dışı yerleşimleri genişletmeye ve yeni yasa dışı yerleşimler oluşturmaya dönük adımlar atıyor. Kan dökülmesine dönük strateji izliyor İsrail. Tüm dünya barışa dönük çağrı oluşturmuşken İsrail Lübnan'a saldırıyor. Litani Nehri'ne kadar olan bölge boşaltılsın diyor. Kendi egemenlik hakkını bana devret gibi bir cümle bu. Önce hava bombardımanı ile Lübnan'ın önemli yerlerini yerle bir etti" ifadelerini kullandı. Özgür Özel döneminin CHP'de kaos dönemi olduğunu söyleyen Çelik, "CHP vahim halde, Özel bununla yüzleşti. Kurultay mantığında olduğu için zannediyor ki Türkiye'de öyle yönetiyor. İkide bir seçim konusunu gündeme getiriyor. Biz defalarca sizi yenerek iktidar olmuşuz. Özel'in seçim çağrısının hükmü yok" şeklinde konuştu.