Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Katil Netanyahu'ya Türkiye'den peş peşe tepkiler

Bebek katili Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı alçakça paylaşımda yine bir skandala imza attı. Terör devletinin Başbakanı, "Liderliğim altında İsrail, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aksine İran'ın terör rejimi ve vekilleriyle savaşmaya devam edecek. Erdoğan, onları barındırıyor ve kendi Kürt vatandaşlarını katletti." şeklinde skandal sözler sarf etti.
İsrail Savunma Bakanı Katz da, alçakça iftiralar üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Katz ayrıca paylaşımına Kemal Kılıçdaoroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı etiketledi.
TÜRKİYE'DEN TEPKİ YAĞDI
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden İsrail Başbakanı Netanyahu'nun paylaşımlarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İşlediği suçlar nedeniyle yaşadığımız çağın Hitler'i olarak nitelenen Netanyahu'nun kim olduğu ve sicili bellidir. Adı geçen hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan ötürü tutuklama kararı çıkarılmıştır. Netanyahu yönetimi altındaki İsrail, soykırım iddialarıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanmaktadır. Netanyahu'nun şu anki hedefi, devam eden barış görüşmelerini baltalamak ve bölgedeki yayılmacı politikalarını sürdürmektir. Aksi takdirde ülkesinde yargılanacak ve muhtemelen hapis cezasına çarptırılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, İsrailli yetkililer tarafından düzeysiz, küstahça ve yalan dolu iddialarla hedef alınması, her platformda dile getirdiğimiz gerçeklerin oluşturduğu rahatsızlığın bir sonucudur. Türkiye, masum sivillerin yanında olmaya devam edecek ve Netanyahu'nun işlediği suçlardan dolayı hesap vermesi için çaba harcamayı sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.
İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: NETANYAHU, DOSTU KALMAMIŞ BİR SUÇLUDUR
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Gazze'de soykırım gerçekleştiren ve bölgede yedi ülkeye saldıran Netanyahu, çaresizlik içinde Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almaya cüret etmektedir. Netanyahu, hakkında tutuklama kararları bulunan, dostu kalmamış bir suçludur." ifadesini kullandı.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Gazze'de soykırım gerçekleştiren ve bölgede yedi ülkeye saldıran Netanyahu, çaresizlik içinde Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almaya cüret etmektedir. Netanyahu, hakkında tutuklama kararları bulunan, dostu kalmamış bir suçludur. Siyasi varlığını sürdürme stratejisi olarak bölgeyi kaos ve çatışmaya sürüklemektedir. Herkes Netanyahu'nun ahlaki değerlere ve başkalarına ders verecek meşruiyete sahip olmadığını bilmektedir. İnsanlığa karşı işlediği suçlardan er ya da geç hesap verecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, daha adil, daha huzurlu ve daha güvenli bir dünya için zalimlere karşı mücadelesini sürdürmeye devam edecektir."
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: NETANYAHU YARGILANACAK
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber'e yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:"Cumhurbaşkanımız bu katliam şebekesiyle mücadele eden bir durumda. Soykırım sorumlusunun Netanyahu olduğunu ve hesap vermesi gerektiğini en başta Cumhurbaşkanımız söyledi. Netanyahu'nun sürekli olarak Cumhurbaşkanımızı hedef alması Cumhurbaşkanımız için bir şeref madalyasıdır. Pakistan'daki barış görüşmelerini sabote etmeye çalışıyor. Burada yapmaya çalıştığı şey batılılara "İsrail'in yaptığı şey sizin değerlerinizi temsil ediyor" demek. Sunulan plan içerisinde hava bombardımanıyla insanları katlettikten sonra Kürt kardeşlerimizi ayaklandırarak bir kaos ortaya çıkarmak. Ama İran halkı büyük bir sağduyu ortaya koydu. Netanyahu ve katliam şebekesi yargılanacak."
BAKAN KURUM: TÜRKİYE BARIŞIN VATANI OLMAYA DEVAM EDECEK
Bakan Kurum paylaşımında, "Bugün artık "Terör rejimi kimdir?" sorusunun küresel bir cevabı var: İşgalci İsrail. Tarih sizi; hastaneleri, okulları, camileri, kiliseleri bombalayan, bebekleri katleden soykırım suçlusu olarak yazacak. Türkiye ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; dün olduğu gibi, bugün ve gelecekte dünyanın umudu, mazlumların yurdu, barışın vatanı olmaya devam edecek." ifadelerine yer verdi.
BAKAN GÜRLEK: AHLAKİ ÇIKMAZIN DERİNLİĞİNİ ORTAYA KOYMAKTADIR
Adalet Bakanı Akın Gürlek konuya ilişkin paylaşımında, "İsrail'de soykırımcı katliam şebekesinin elebaşı Netanyahu'nun; bölge ve dünya barışı için yürütülen diplomasinin öncüsü, küresel vicdanın sesi Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve mesnetsiz ifadeleri asla kabul edilemez. Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı bulunan bir kişinin Türkiye'yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alması, içinde bulunduğu hukuki ve ahlaki çıkmazın derinliğini açıkça ortaya koymaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye; uluslararası hukuk temelinde barış için diplomasinin öncüsü olmaya devam edecek, Türk adaleti ise hakkın ve mazlumların yanında durmayı ve işlenen suçların takipçisi olmayı kararlılıkla sürdürecektir." ifadelerine yer verdi.
RTÜK Başkanı Mehmet Daniş ise paylaşımında "Hakkında, savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlardan dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesince tutuklama kararı bulunan, Gazze'de masum çocuk ve kadınların katili, soykırımcı Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeleri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hakikati her platformda dile getirmesinden duyulan rahatsızlığın bir tezahürüdür. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman olduğu gibi mazlum ve masum sivillerin yanında durmaya devam edecek; uluslararası hukuk çerçevesinde adaletin tesis edilmesi için üzerine düşen sorumluluğu kararlılıkla sürdürecektir. İnsanlık onurunu hedef alan hiçbir eylem ve söylem karşılıksız kalmayacaktır." ifadelerine yer verdi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı ise, "Terör devleti İsrail'den Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yöneltilen mesnetsiz ithamlar, sahada işledikleri suçların üzerini örtmeye ve uluslararası kamuoyunun dikkatini dağıtmaya dönük kirli bir algı operasyonundan ibarettir. Soykırımcı Netanyahu yönetiminin kullandığı bu pervasız ve saldırgan dil, yalnızca siyasi bir üslup sorunu değil; aynı zamanda tükenmiş bir meşruiyetin ve derinleşen bir suçluluk psikolojisinin dışavurumudur. Bugün İsrail'in dünya kamuoyunda karşı karşıya olduğu tablo, inkâr edilemeyen gerçeklerin ve küresel vicdanda büyüyen öfkenin kaçınılmaz sonucudur. Hakikati bastırmaya yönelik her girişim, gerçeği daha da görünür kılar; yükselen her saldırgan söylem ise işlenen suçların ağırlığını daha da artırır. Türkiye ise dün olduğu gibi bugün de; hakkın, hukukun ve insan onurunun yanında dimdik durmaktadır. Bu duruş, konjonktürel bir tercih değil; köklü bir medeniyet iddiasının ve güçlü bir devlet aklının sarsılmaz tezahürüdür." dedi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptığı paylaşımda, "Gazze'de masum sivillere yönelik katliamların sorumlusu olan Benjamin Netanyahu'nun, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz ithamları, içine düştüğü çaresizliğin ve siyasi tükenmişliğinin açık göstergesidir. Hakkında uluslararası yargı süreçleri işletilen, insanlığa karşı suç iddialarıyla anılan bir ismin; hakikat, adalet ve insanlık adına söz söyleme meşruiyeti yoktur. Gerçekler açıktır: Bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen, çatışmadan beslenen ve kendi siyasi geleceğini korumak adına her yolu mubah gören bir anlayışla karşı karşıyayız. Türkiye Cumhuriyeti, Muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; mazlumun yanında, zalimin karşısında durmaya devam edecek; insanlık vicdanını yaralayan her türlü zulmün karşısında kararlılıkla mücadele edecektir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın: İşlenen suçlar cezasız kalmayacak, adalet er ya da geç tecelli edecektir." ifadelerine yer verdi.
BAKAN URALOĞLU: HAKİKAT ER YA DA GEÇ ORTAYA ÇIKAR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Gazze'de yaşanan zulmün baş aktörlerinden biri olan Netanyahu, içine düştüğü siyasi sıkışmışlığın etkisiyle Cumhurbaşkanımızı hedef almaya yeltenmektedir. Dünya kamuoyunun vicdanında hükmünü çoktan vermiş olduğu bu zihniyetin; ne meşruiyeti ne de insanlığa söyleyecek tek bir sözü kalmıştır. Gerçeği örtbas etmek için gerilimi büyütenler bilmelidir ki; hakikat er ya da geç ortaya çıkar, adalet mutlaka yerini bulur. Türkiye, Cumhurbaşkanımız liderliğinde; haksızlığın karşısında, mazlumların yanında durmayı sürdürecek ve daha huzurlu, daha adil bir dünya için kararlılıkla yoluna devam edecektir." dedi.
BAKAN GÖKTAŞ: HESAP VERECEĞİ GÜN ELBET GELECEKTİR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Şüphesiz ki, biz zalimin karşısında, mazlumun yanında durmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, insanlığın sesi olmayı, daha adil bir dünyanın var olabileceğini en güçlü sesle vurgulamayı sürdürecektir." ifadesini kullandı. Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Gazze'deki soykırımın baş aktörü, insanlık tarihinin kara lekesi Netanyahu, hadsizce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a dil uzatmaktadır. Biyografisi savaş suçlarından ibaret olan, tarih sayfalarında sivil ölümleriyle anılan Netanyahu'nun tüm insanlığa hesap vereceği gün elbet gelecektir. Kadın, çocuk, yaşlı, hasta demeden her yaştan insanı katleden caniler cezasını çekecektir. Şüphesiz ki, biz zalimin karşısında, mazlumun yanında durmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, insanlığın sesi olmayı, daha adil bir dünyanın var olabileceğini en güçlü sesle vurgulamayı sürdürecektir."
BAKAN OSMAN AŞKIN BAK: CUMHURBAŞKANIMIZIN CESARETİ ZALİMİN DİNMEYEN KORKUSUDUR
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Sizin kirli dilinize yakışmayan adaleti, merhameti ve insanlığı tüm dünyada bilfiil yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımızın cesareti; mazlumun sığınağı, zalimin ise dinmeyen korkusudur. Türkiye, ülkelerden bir ülke değildir. Tarih; hakkın yanında saf tutanlar ile zulmün ve katliamın faili olanları asla aynı kefeye koymayacaktır."
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI IŞIKHAN: KÜSTAH İFADELERİ HAKİKATLERİ DEĞİŞTİREMEYECEK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Netanyahu'nun küstah ifadeleri hakikatleri değiştiremeyecek. Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman hakkın, mazlumun yanında, zalimin karşısında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı. Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Türkiye, Netanyahu ve çetesinin bölgemizdeki alçak saldırılarına rağmen barışın tesisi için gayretle çalışmayı sürdürecek. Katil İsrail yönetimi, masum yavruları, kadınları, sivilleri acımasızca katletmelerinin üstünü örtemeyecek, er ya da geç hak ettikleri cezayı çekecek. Netanyahu'nun küstah ifadeleri hakikatleri değiştiremeyecek. Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman hakkın, mazlumun yanında, zalimin karşısında olmaya devam edeceğiz."
TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT: İŞLEDİKLERİ SUÇLARIN HESABINI VERECEKTİR
Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında soykırım suçu işleyen ve Uluslararası Ceza Mahkemesinde hakkında tutuklama kararı bulunan savaş suçlusu Netanyahu'nun ve İsrail'deki suç ortaklarının Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz ve mesnetsiz ifadeleri, uluslararası alanda giderek yalnızlaşan terör devletinin çırpınışlarının ve içine düştüğü durumun bir göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, bölgesinde barış ve istikrarın temini iken, terör devletinin bölge ülkelerini hedef alan saldırıları ve tutumu küresel toplumun vicdanında mahkum edilmiş ve küresel istikrarı tehdit edebilecek boyutlara erişmiştir. Barışın, adeletin, insanlık vicdanının sesi olarak uluslararası toplumun taktirini toplamış olan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye, terör devleti olan İsrail'in bölgemizi ateşe sürüklemeye yönelik girişimlerine karşı durmaya devam edecektir. Netanyahu ve İsrail ise başta Gazze olmak üzere bölgemizde işledikleri suçların hesabını verecektir."
BAKAN YUMAKLI: KATLETTİĞİNİZ MASUMLARIN ÇIĞLIKLARI ELBET SONUNUZ OLACAKTIR
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı paylaşımda, "Soykırımcı, katil, ilkel ve bağnaz bir suçlu olan Netanyahu ve katliam şebekesi; gerçekleştirdiği soykırımları örtbas etmek için köşeye sıkışmış ve saldırganlık psikolojisine bürünmüştür. Ne yaptığını bilmeyen, ne söylediğinin farkında olmayan, tüm bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan bu haydut ve şürekası, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize dil uzatarak hakikatin üstünü örtemez. Katlettiğiniz masumların, aç bıraktığınız çocukların ve annelerinin yürek yakan çığlıkları elbet sizin sonunuz olacaktır. Türkiye ise her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, mazlumların yanında, zalimlerin karşısında mücadelesini sürdürecektir" dedi.