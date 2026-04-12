Sessiz bir devrimin hikayesi Türkiye

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Birlik Vakfının Fatih'teki genel merkezinde konferans verdi. Vakfın mensubu olmanın bütün ünvanların ötesinde olduğunu söyleyen Yayman, "Türkiye'nin hikayesi, sessiz bir devrimin hikayesidir. Türkiye, bir mucizeyi gerçekleşmiştir, bunun adına 'Türkiye mucizesi' diyebiliriz. Bu mucizenin en birinci kahramanı, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bugün Türkiye, artık az gelişmiş üçüncü dünya ülkesi, gelişmekte olan bir ülke değildir" dedi. Dünyada Üçüncü Dünya Savaşı'nın ayak seslerinin duyulduğu dönemde taraflı-tarafsız herkesin Türkiye'nin huzurlu ve güvenli bir liman olduğunu düşündüğünü belirten Yayman, bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkenin başında olmasından kaynaklandığını, dünyada çok ciddi lider krizinin bulunduğunu anlattı.