Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen Ideathon Yarışması'nın ödül töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

"MİLLİ GÜVENLİK VE BEKA MESELESİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Son yıllarda dünya genelinde belli odaklar tarafından hedef tahtasına konulan aile, toplumun hareket ve mukavemet merkezidir. Bireyden aileye, aileden millete uzanan zincirin halkalarında yaşanacak ufak bir kırılma, Allah muhafaza, tamiri ve telafisi uzun yıllar sürecek sorunları beraberinde getirecektir. Bunun için aileye yönelen her saldırının aynı zamanda milletin ve devletin omurgasını nişan aldığını unutmamalıyız. Aile kurumunun ve ailevi değerlerin muhafazasını bu bakımdan bir millî güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz. Merhum Samiha Ayverdi hanımefendinin aileye yönelik şu tespitlerini şahsen çok kıymetli buluyoruz. Toplumun en küçük fakat en sağlam hücresi dediği aileyi merhum Ayverdi, bakınız nasıl tarif ediyor: Aile; cemiyete sağlam fertler veren, içine sızmak isteyen bakterileri yaşatmayan ve üretmeyen, yerleşmiş nizamlara ve temel kıymetlere yaylım ateşi açarak tahribat yapmak isteyenlere fırsat vermeyen, arınmış, inanmış ve kendini sağlama almış bir bünyedir. Ailenin toplumdaki yeri budur.

"KARARLI BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRECEĞİZ"

Bu anlayışla hükümet olarak son yıllarda artan tehditler karşısında ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalara hız verdik. 2024'te Nüfus Politikaları Kurulumuzu ihdas ettik. Hemen ardından 2025 senesini Aile Yılı ilan ederek hem teşvik hem de destek paketlerini devreye aldık. Önce deprem bölgemizde, ardından 81 ilimizde hayata geçirdiğimiz Aile ve Gençlik Fonu ile yuva kurmak isteyen gençlerimizin yanında olduk. Gerek doğum yardımlarıyla gerek ulaşımdan haberleşmeye pek çok alandaki indirim ve hizmetlerimizle ailelerimize ve genç çiftlerimize çok önemli destekler sunduk. Aile ve Nüfus 10 Yılı olarak belirlediğimiz 2026-2035 döneminde de eğitimden sosyal politikaya tüm bu çalışmaları inşallah çok daha etkin ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.

"EVLATLARIMIZI KORUMAK MECBURİYETİNDEYİZ"

Bu noktada şu gerçeği özellikle vurgulamak durumundayım. Günümüzde farklı türleriyle bağımlılık, aileye yönelik tehditlerin en başında yer alıyor. Yuvaları dağıtan, ocakları söndüren, hanelerdeki huzur ve bereketi bitiren bağımlılık illetine karşı mücadeleye bunun için büyük önem veriyoruz. Sanal bahis ve kumardan sosyal medyaya, tütün ürünlerinden alkol ve uyuşturucuya kadar çocuklarımız ve gençlerimizi, başta olmak üzere ailelerimizi bağımlılık illetinden uzak tutmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Özellikle son dönemde yapay zekâ ve yeni dijital teknolojilerin de devreye girmesiyle bağımlılık türlerinde büyük bir artış yaşanıyor. Ekran bağımlılığı ve sonsuz kaydırma gibi yeni bağımlılıklar, bilhassa küçük yaştaki yavrularımız üzerinde yıkıcı etkiler oluşturuyor. "Algoritma" olarak adlandırılan bu yeni sarmaldan çocuklarımızı ve gençlerimizi kurtarmamız büyük önem arz ediyor. Aynı şekilde siber zorbalık, mahremiyet ihlali, şiddet ve istismar gibi kötülüklerin yoğun şekilde yer aldığı dijital oyun ve içeriklerin olumsuz etkilerinden de evlatlarımızı korumak mecburiyetindeyiz.

"TÜRKİYE'DE SİGARAYA BAŞLAMA YAŞI DÜŞTÜ"

"Dünya Sağlık Örgütü'ne göre şu anda dünya genelinde 1,25 milyar yetişkin tütün ürünü kullanıyor" vurgusunda bulunan Başkan Erdoğan, "Dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişi, tütün kullanımına bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor. Saha çalışmalarının, elektronik sigaraların da etkisiyle son yıllarda Türkiye'de sigaraya başlama yaşının maalesef düştüğünü gösteriyor. Çocuklar okul harçlıklarını buraya yatırıyor. Anneler, babalar çocuklarının rızkını, üzülerek söylüyorum, sigara denilen illete yatırıyor. Sonuçta vatandaşlarımız sağlığından, ülkemiz ise milyarlarca lirayı bulan devasa bir ekonomik kaynaktan oluyor. Bir diğer sorun kumar bağımlılığıdır. Dünyada 350 milyonun üzerinde kişinin kumar problemi olduğu tahmin edilmektedir. Akıllı telefonların yaygınlaşmasına paralel olarak özellikle sanal kumar bağımlılarının sayısı artmaktadır. Açıkçası sanal bahis, şans oyunu ve kumar bağımlılığı bizde de ciddi bir sorun hâline gelmeye başlamıştır. Bunun üzerine biliyorsunuz, Kasım ayında bir genelge yayımladık. Sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele eylem planını uygulamaya geçirdik. İlk 6 aylık veriler, aldığımız idari, mali ve hukuki tedbirler sayesinde sorunun kontrol altına alınmaya başlandığına işaret ediyor. Bunu doğru yolda olduğumuzun bir delili olarak görüyor, yasa dışı bahis, şans oyunu ve kumarın üzerine kararlılıkla gitmeye devam ediyoruz" ifadelerini kulandı.