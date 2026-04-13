Katil Netanyahu’ya tepki yağmuru

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı alçakça hedef alan açıklamaları kamuoyunda büyük tepki uyandırdı. Sosyal medyada "#GenocidalNetanyahu" etiketi gündemin ilk sırasında yer aldı. Dışişleri Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı başta olmak üzere birçok kurum, söz konusu ifadeleri kınadı. Tepkiler yalnızca resmi açıklamalarla sınırlı kalmazken, sosyal medyada da kısa sürede geniş bir karşılık buldu. Kullanıcılar, "#GenocidalNetanyahu" etiketi altında binlerce paylaşım yaparak Netanyahu'nun açıklamalarına tepki gösterdi. Söz konusu etiketin Türkiye'nin yanı sıra dünya genelinde de gündeme girdiği, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok konuşulan başlıklar arasında ilk sıraya yükseldiği görüldü. Uluslararası kamuoyunda da yankı bulan gelişmeler kapsamında, çok sayıda kullanıcı Başkan Erdoğan'a destek mesajları paylaşırken, Netanyahu'ya yönelik eleştirilerin yoğunlaştığı dikkat çekti. Uzmanlar, sosyal medyada oluşan bu geniş çaplı etkileşimin, kamuoyunun bölgedeki gelişmelere ilişkin hassasiyetini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtiyor.

TÜRKİYE'DEN KINAMA

Türkiye'ye yönelik açıklamalara AK Parti cephesinden ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden tepkiler gelirken, açıklamalarda Netanyahu'nun ifadeleri sert bir dille eleştirildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "Elleri çocuk kanıyla dolu, uluslararası hukukun peşinde olduğu bir ismin Türkiye'ye ahlak dersi verme cüreti, yalnızca kendi insanlık suçlarını örtme çabasının göstergesidir ve yok hükmündedir" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu şebeke insanlık mahkemesi önünde hesap verecektir" dedi. Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, "İftira, yalan ve provokasyonla hakikati iğdiş etmeye çalışanlar, eninde sonunda adalet önünde hesap verecektir" dedi. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti; nota alan değil, not veren bir devlettir" ifadelerini kullandı.