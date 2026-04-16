Başkan Erdoğan'dan çarpıcı açıklama: Barışın önündeki en büyük engel İsrail

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu onuruna verilen yemekte konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"DİPLOMASİNİN YERİNİ BOMBALAR ALDI"
"Uluslararası sistem meşruiyet krizinde. Diplomasinin yerini bombalar aldı. Binlerce kişi İsrail hükümetinin saldırılarında hayatını kaybetti. Aynı saldırılarda 1 milyondan fazla Lübnanlı yerlerinden edildi.
"BARIŞ ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL İSRAİL"
İsrail hükümeti uluslararası toplumun tüm çabalarına rağmen durmuyor, durdurulamıyor. Aynı hukuk ve kural tanımazlık Filistin'de de devam ediyor. Barış önündeki en büyük engel İsrail. Ateşkese uymuyorlar.
73 bin Filistinli hayattan koparıldı. Yaralı sayısı 172 bini geçti. İsrail yönetimi Gazze'ye insani yardım girişine de engel oluyor.
"KIBRIS TÜRKLERİNİN MARUZ BIRAKILDIĞI HUKUKSUZ İZOLASYON SONA ERDİRİLMELİ"
Buradan bir kez daha Kıbrıs Türklerinin maruz bırakıldığı hukuksuz izalosyonun sona erdirilmesi gerektiğini dile getiriyor, sizlerden de bu konuya destek vermenizi bekliyorum.
"SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALAR BİZLERİ DE DERİNDEN YARALIYOR"
Sudan'daki çatışmalar Afrikalı kardeşlerimiz gibi bizleri de derinden yaralıyor. Sudan'daki istikrarsızlığın sonlanması için her diplomatik adımı destekliyoruz. Son yıllarda istikrar ve güven konusunda önemli yol alan Somali'nin büyümesine desteğimiz de devam ediyor. Afrika'nın tamamında refah ve güvenliğin sağlanması hepimizin ortak niyetidir. İhtiyaç duyulan her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."