Başkan Erdoğan'dan çarpıcı açıklama: Barışın önündeki en büyük engel İsrail

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu onuruna verilen yemekte konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"DİPLOMASİNİN YERİNİ BOMBALAR ALDI"

"Uluslararası sistem meşruiyet krizinde. Diplomasinin yerini bombalar aldı. Binlerce kişi İsrail hükümetinin saldırılarında hayatını kaybetti. Aynı saldırılarda 1 milyondan fazla Lübnanlı yerlerinden edildi.

"BARIŞ ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL İSRAİL"

İsrail hükümeti uluslararası toplumun tüm çabalarına rağmen durmuyor, durdurulamıyor. Aynı hukuk ve kural tanımazlık Filistin'de de devam ediyor. Barış önündeki en büyük engel İsrail. Ateşkese uymuyorlar.

73 bin Filistinli hayattan koparıldı. Yaralı sayısı 172 bini geçti. İsrail yönetimi Gazze'ye insani yardım girişine de engel oluyor.