“Uşaklıların parasıyla Özel’e alınan Mercedes’i iade edin'

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, TBMM'de yaptığı gündem dışı konuşmada görevden alınan Uşak Belediye eski Başkanı Özkan Yalım'a yönelik çarpıcı ifadeler kullandı.

Güneş, Uşak Belediyesi'nin CHP lideri Özgür Özel'e ait araç için ödeme yaptığını öne sürerek "Araç iade edilsin" dedi. Güneş, "Sayın Özgür Özel'in kullandığı Mercedes marka aracı, CHP Genel merkezi her ne kadar 'biz aldık işte faturası' dese de, bu faturanın CHP Genel merkezi tarafından ödendiğine ait bir banka dekontu gösterilemediği için bu aracın parasının ilgili firmaya elden Yalım'ın şoförü tarafından verildiği konuşulmaktadır. Somut olan Özel'e ait olan aracın VIP donanım masrafları Uşak Belediyesi'ne ait sosyal tesisler şirketi tarafından ödenmiş olup tam 7 milyon 754 bin TL para harcamıştır. Bu durumda bu araç Uşak Belediyesi'ne aittir ve geri teslim edilmelidir" dedi.