Türkiye’nin barış mesaisi Antalya’ya taşınıyor

Bu kapsamda havalimanı ve Belek Turizm Merkezi ile forumun gerçekleşeceği NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nin çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

5. Antalya Diplomasi Forumu iki boyunca Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapılacak. Bu yıl "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla düzenlenecek forumun yapılacağı Belek'teki otellerde konaklayacak üst düzey konuklar için kent genelinde gerekli hazırlıklar yapıldı.

500'E YAKIN KONUK GELİYOR

Turizmin başkenti Antalya, bu hafta 150'den fazla ülkeden 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanını, yaklaşık 15 devlet ve hükümet başkan yardımcısını, 40'tan fazla dışişleri bakanı olmak üzere 50'nin üzerinde bakanı, 75'i uluslararası kuruluş temsilcisi olmak üzere 460'ı aşkın üst düzey konuğu ağırlayacak. Türkiye, dünyadaki krizlerin gölgesinde proaktif barış diplomasisi ile istikrar adası olarak öne çıkacak. Forumun ilk gününde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açılış konuşmalarını gerçekleştirmesi bekleniyor. Forum kapsamında "Lider Panelleri, ADFPanels, ADFRounds, ADFTalks" formatında oturumlar gerçekleştirilecek. Bu oturumlarda alanında dünya markası olmuş isimler yer alacak.

KALICI ATEŞKES HEDEFİ

Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan Dışişleri Bakanları İran'a sunulan ve Hürmüz Boğazı'nın fiili kapanışını sona erdirmeyi ve Washington ile kalıcı bir ateşkese ulaşmayı amaçlayan teklifleri görüşmek üzere Antalya Diplomasi Forumu'nda buluşacağı kaydediliyor. Zirveye Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Somali Cumhurbaşkanı Hassan Şeyh Mahmud, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Sırbistan Cumhuriyeti Başbakanı Djuro Macut, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhıdze, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın aralarında olduğu 20'nin üzerinde devlet başkanı ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andri Sybiha, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Endonezya Dışişleri Bakanı Subiano, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi, Özbekistan, Sudan ve Kırgızistan Dışişleri Bakanlarının aralarında olduğu 40'ın üzerinde ülkeden bakan ADF'ye katılacak katılacak.

ÇEKİM MERKEZİ TÜRKİYE

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Antalya Diplomasi Forumu kapsamında taraf oluşturmayı değil bütün aktörleri bir araya getirmeyi hedeflediklerini belirterek "Türkiye'nin çekim merkezinde, alanında bulunan aktörlerin, Afrika'dan, Orta Asya'dan, Türk dünyasından, Balkanlar'dan, Avrupa'dan, bütün aktörlerin gelip bir muhasebe yaptığı, bölgenin sorunlarına bölgenin cevaplarını aradığı bir platform olmasını hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. ADF'nin bu yıl çok ilginç olaylara ev sahipliği yapabileceğini belirten Fidan, 5. ADF'nin bütün ortaklarla küresel muhasebe yapacakları bir platforma dönüştüğünü vurguladı.