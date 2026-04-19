Haberler Gündem Avrupa vizeyi sıkı takibe aldı: Ret ihtimali artıyor Avrupa vizeyi sıkı takibe aldı: Ret ihtimali artıyor Avrupa ESS sistemi ile giriş-çıkışları daha sıkı takibe aldı. Eğer Schengen vizesi aldığınız ülke yerine başka bir Avrupa ülkesinde vakit geçirirseniz bir sonraki başvurunuzda ret yiyebilirsiniz. SABAH









Yurt dışına turistik amaçlı olarak seyahat edecek vatandaşlarımızdan iş adamlarına, öğrencilerden sanatçılara kadar birçok farklı kesimin sıkıntısını yaşadığı Schengen vizesi sorunu bu kez farklı bir boyutu ile gündeme geldi. Asıl gitmek istedikleri ülkelerden vize randevusu bulamayan vatandaşlar, nispeten daha kolay randevu bulabildikleri ülkelerden vize almaya yönelirken 10 Nisan 2026'da devreye giren Giriş/Çıkış Sistemi (EES) ile ilk giriş yapılan ülkeden en uzun süre kalınan ülkeye kadar pek çok detay dijital olarak kayıt altına alınmaya başlandı. Hal böyle olunca yeni vize ret ihtimalinin de kapısı aralandı. Öyle ki eğer vize aldığınız ülkeye sınırlı seyahat eder, diğer Avrupa ülkelerine daha sık girip çıkarsanız bu sistemde görünecek. Hal böyle olunca bir sonraki başvurunuzda ret oranınız da artacak. Seyahatlerin vize alınan ülkeye daha yoğun yapılmasını öneren turizmciler, "Örneğin vizeyi Polonya'dan aldınız. Ancak buraya bir kere giriş çıkış yaptınız. Diğer seyahatleriniz yoğunluk Fransa ve İtalya oldu. Bir sonraki başvurunuzda bu görünecek. Dolayısıyla ret oranınız da yükselecek. O nedenle vize aldığınız ülkeden daha sık giriş-çıkış yapmanız gerekiyor" diyor.

İHLAL SİSTEMDE GÖRÜNÜYOR

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, yeni sistemle vize aldıkları ülkelerde kısa süreli olarak kalan ve vize süresinin büyük kısmını diğer Schengen ülkelerinde geçirenlerin bilgisinin çok daha net biçimde ortaya çıkacağına dikkat çekti. Bağlıkaya, "Şu anda Almanya'ya turistik vize kapsamındaki başvurular için randevu bekleme süresi 1 yıla yaklaşmış durumda. Fransa ve İtalya için de vize randevusu bulmak da oldukça zor. Bu nedenle vatandaşlarımız Yunanistan'dan Schengen vizesi almaya yönelmiş durumda. Ancak şunu özellikle hatırlatmak istiyorum ki vizeyi veren ülkeye ilk giriş zorunluluğu kuralı, EES sistemiyle çok daha takip edilebilir bir kural haline geldi. Bu ihlal edildiğinde sistemde dijital bir kayıt olarak görülüyor" dedi. Yeni sistemle parmak izi, biyometrik verileri ve vize bilgileri ortak bir veri tabanında işlendiğine işaret eden Bağlıkaya, bu sistemin sadece ilk giriş konusunda değil, daha çok vakit geçirilen ülke konusundaki bilgileri de tuttuğunun da altını çizdi. Bağlıkaya, "EES sistemi ile Schengen bölgesi ülkeleri hangi ülkede daha çok vakit geçirildiği bilgisini de görebiliyor. Bu bilgilerin çok daha net biçimde ortaya çıkması sonraki vize başvuru süreçlerinde vatandaşlarımızın sorun yaşamasını da beraberinde getirebilir" değerlendirmesinde bulundu.