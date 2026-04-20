SON DAKİKA: Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Firari Umut Altaş için kırmızı bülten! Son dakika haberleri... Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre Adalet Bakanlığı, ABD'ye kaçan Umut Altaş'ın iade dosyasını Amerikan makamlarına göndererek kırmızı bülten sürecini başlattı. HABER MERKEZİ









Son dakika haberleri... Adalet Bakanlığı, ABD'ye kaçan Umut Altaş'ın iade dosyasını Amerikan makamlarına göndererek kırmızı bülten sürecini başlattı. Adalet Bakanlığı, Altaş'ın iade dosyasını hem ABD makamlarına iletilmek hem de INTERPOL Genel Sekreterliği tarafından Kırmızı Bülten yayımlanmasını sağlamak üzere ilgili Bakanlıklara bildirdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti. Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.