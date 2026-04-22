Sosyal medyada kimlik doğrulamalı giriş nasıl olacak? Bakan Gürlek açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya ortamını daha güvenli ve şeffaf hale getirecek yeni yasal düzenlemenin detaylarını ilk kez SABAH'a açıkladı.
Bakan Gürlek, internetin sağladığı anonim ortamın dezenformasyonun yanı sıra dolandırıcılık, sanal bahis ve siber zorbalık gibi suçlar için zemin hazırladığını belirterek, "Dijital kaos büyüyor, bu düzenleme artık bir zorunluluk" mesajını verdi.
KİŞİYE ÖZEL ANAHTAR
Adalet Bakanlığı tarafından sosyal medya düzenlemesiyle ilgili İletişim Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Siber Güvenlik Başkanlığı ile görüşmeler tamamlandı. Bu doğrultuda taslak hazırlandı. Kabine toplantısında taslağın sunumu yapıldı. Yeni düzenleme ile 5651 sayılı İnternet Kanunu'nda kritik bir değişikliğe gidiliyor.
SABAH'ın detaylarına ulaştığı yeni düzenlemeyle birlikte Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan Instagram, YouTube, X, TikTok gibi platformlara kimlik doğrulama zorunluluğu getirilecek.
Dünyada bir ilk olan düzenlemeye göre kullanıcılar, hesap açarken sosyal medya platformu üzerinden doğrudan e-Devlet sistemine yönlendirilecek. E-Devlet, kişinin kimlik bilgilerini platforma aktarmadan, sadece doğrulamanın yapıldığını teyit eden kişiye özel bir "anahtar" üretecek.
Sistemin çalışma prensibi kişisel verileri koruyacak şekilde tasarlandı. Kimlik bilgileri sosyal medya devleriyle paylaşılmayacak. Bu bilgiler BTK'nın bünyesinde muhafaza edilecek. Kimlik doğrulama yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik kademeli ve ağır yaptırımlar getirilmesi de gündemde.
9 AYLIK SÜREÇ
Düzenlemenin hayata geçirilmesi için 9 aylık bir takvim öngörülüyor. İlk 3 ayda yönetmelik ve teknik altyapı hazırlanacak, ikinci 3 ayda platformlar sistemlerini kuracak, son 3 ayda ise mevcut kullanıcıların sisteme entegrasyonu tamamlanacak. Bakan Gürlek, bu adımla suç faillerinin tespitinin kolaylaşacağını ve gerçek kullanıcılar için çok daha güvenli bir dijital ortamın tesis edileceğini vurguladı.
İŞTE ÜÇ AŞAMADA YENİ DÜZENLEME
KURALA UYMAYAN PLATFORMLARA AĞIR YAPTIRIMLAR
KİMLİK doğrulama yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarını kademeli ve ağır yaptırımlar bekliyor: Küresel cironun yüzde 3'üne kadar idari para cezası. Reklam yasağı. İnternet trafiği bant genişliğinin %50'den %90'a kadar daraltılması (bant daraltma). Ayrıca, katalog suçlara konu içerikleri yayan hesapların gerçek kimlik bilgilerinin adli mercilerce talep edilmesi durumunda, platformların bu bilgileri en geç 30 gün içinde vermesi zorunlu olacak.
SAHTE VE BOT HESAPLARA GEÇİT YOK
Düzenleme ile bot ve sahte hesapların önüne geçilmesi, sadece gerçek kişilerin kaydolabilmesi hedefleniyor. Mevcut durumda sahibinden.com gibi platformlarda uygulanan e-Devlet doğrulama sistemine benzer bir yapı kurulacak. Elde edilen veriler sadece cumhuriyet savcıları veya hâkimler tarafından, münhasıran bir suç soruşturması veya kovuşturması kapsamında kullanılabilecek.
FAİLİ MEÇHULLERE YAKIN TAKİP
Adalet Bakanı Akın Gürlek, daha önce takipsizlik kararı verilen dosyaların yeniden mercek altına alındığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde pazartesi gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin basın mensuplarına değerlendirmede bulundu. Gürlek, daha evvel takipsizlik kararı verilen tüm dosyaların tek tek incelendiğini açıkladı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 11 tutuklu bulunduğunu, vali ile ilgili sürecin devam ettiğini ifade eden Bakan Gürlek, "Soruşturma devam ediyor. Başsavcımız takip ediyor" diye konuştu. Bakanlıkta özel bir birim kurduklarını ifade eden Bakan Gürlek, "Biz bir birim kurduk. İşte faili meçhuller, daha önce takipsizlik falan verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor. İncelenip eksik ve aksak noktalar var mı diye bakılacak. Özellikle toplumda böyle hassasiyet oluşturan, infial oluşturan davalara ilişkin bir birim kurduk. Kararlılıkla ve titizlikle üstüne gidilecek" dedi.