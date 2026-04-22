Sosyal medyada kimlik doğrulamalı giriş nasıl olacak? Bakan Gürlek açıkladı

Bakan Gürlek, internetin sağladığı anonim ortamın dezenformasyonun yanı sıra dolandırıcılık, sanal bahis ve siber zorbalık gibi suçlar için zemin hazırladığını belirterek, "Dijital kaos büyüyor, bu düzenleme artık bir zorunluluk" mesajını verdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya ortamını daha güvenli ve şeffaf hale getirecek yeni yasal düzenlemenin detaylarını ilk kez SABAH'a açıkladı.

KİŞİYE ÖZEL ANAHTAR

Adalet Bakanlığı tarafından sosyal medya düzenlemesiyle ilgili İletişim Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Siber Güvenlik Başkanlığı ile görüşmeler tamamlandı. Bu doğrultuda taslak hazırlandı. Kabine toplantısında taslağın sunumu yapıldı. Yeni düzenleme ile 5651 sayılı İnternet Kanunu'nda kritik bir değişikliğe gidiliyor.

SABAH'ın detaylarına ulaştığı yeni düzenlemeyle birlikte Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan Instagram, YouTube, X, TikTok gibi platformlara kimlik doğrulama zorunluluğu getirilecek.

Dünyada bir ilk olan düzenlemeye göre kullanıcılar, hesap açarken sosyal medya platformu üzerinden doğrudan e-Devlet sistemine yönlendirilecek. E-Devlet, kişinin kimlik bilgilerini platforma aktarmadan, sadece doğrulamanın yapıldığını teyit eden kişiye özel bir "anahtar" üretecek.