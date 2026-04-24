Taciz davasında flaş gelişme: Hasbi Dede'nin eşi tanık olarak dinlendi

PARTİSİNDEN İHRAÇ EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Dede, hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dede, davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartı uygulanıp, tahliye edildi. Dede'nin yerine belediye meclisinde yapılan seçimle CHP'li meclis üyesi Aysel Uzun başkan vekili seçildi. Dede, partisi CHP'den Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edildi.

TUANA İKİNCİ DURUŞMA ÖNCESİ KAZADA ÖLDÜ

Davanın mağduru Tuana Elif Torun'a, 28 Mart'ta Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele köprüsü mevkisinde yolun karşına geçmeye çalışırken Adem Hasbaş yönetimindeki 28 RE 752 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Torun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli sürücü ise tutuklandı.

EŞİ TANIK OLARAK DİNLENDİ

Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Hasbi Dede'nin yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Tuana'nın ailesi ile tutuksuz yargılanan Hasbi Dede duruşmaya katılmadı. Duruşmada taraf avukatlarıyla davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı bulundu. Duruşmada, aralarında Hasbi Dede'nin eşinin de olduğu 8 tanık dinlendi. Mahkeme, mağdur taraf avukatlarının dinlenen tanık beyanlarına karşı beyanda bulunmak üzere süre talep etmesi üzerine, mağdur vekillerine beyanda bulunmaları, Cumhuriyet savcısına da esas hakkındaki mütalaasını sunması için gelecek celseye kadar süre verdi. Dede hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 30 Nisan'a erteledi.