CHP’li Köksal’dan TİP’li Kadıgil’e sert tepki: Aldatıldın öyle mi?

CHP'Lİ Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP'nin önceki dönem genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik karalamalara tepkisini koymaya devam ediyor. Sosyal medya üzerinden Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil'e yüklenen Köksal, "Aldatıldın öyle mi?" diyerek başladığı açıklamasında Kadıgil'in siyasi kariyerini hedef aldı. Genç yaşta CHP'de önemli görevlere geldiğini ve "seçilecek yerden" milletvekili olduğunu hatırlatan Köksal, ardından TİP'e geçişini eleştirdi.

'KONFOR ALANINDAN SİYASET'

Köksal, sahada mücadele eden partililerle Kadıgil'i karşılaştırarak şu ifadeleri kullandı. "Gencecik yaşında milletin yıllarca emek verip giremediği Parti meclisine girdin. Arkasından İstanbul'da kimi koysan seçilecek yerden milletvekili oldun. Sonra ideolojik ayrılıkla karşı karşıya olduğunu söyleyerek istifa edip TİP'e gittin. Biz canla başla köy kasaba dağ tepe iktidara gitmek için oy isterken sen Kadıköy'de konfor alanlarında siyaset yapıyordun. Senin kafana göre yaptığın açık lamalarını birçoğumuz seçim bölgesinde izah etmeye çalıştı. En acısıda tamda seçim öncesi yerdeki karıncadan bile medet umarken partimizi bırakıp gitmendi. Şimdi tekrar gelip bizden aday olmak için mi yapıldı bu açıklama yoksa? Malum genel seçimde yaklaşıyor değil mi?"