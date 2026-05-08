“Cumhurbaşkanımız İzmirli gençlerin kırmızı çizgisidir”

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İçelli, AK Parti Karabağlar İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan İçelli, CHP Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Kadir Dalgıç'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretlerine sert tepki gösterdi. İçelli, şu ifadeleri kullandı: "AK Parti Karabağlar İlçe Başkanlığımızdan sesleniyorum: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden CHP meclis üyesi Kadir Dalgıç'ın saygısızlığı milletimizin iradesine yapılmış apaçık bir saldırıdır. Maalesef hakaret ve küfür CHP'li siyasetçilerin ağzından eksik olmuyor. İzmir'e ve Karabağlar'a yaptıkları zulüm yetmezmiş gibi milletimizin iradesine hakaret edenleri İzmirli gençler olarak unutmayacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İzmirli gençlerin kırmızı çizgisidir. Hiç kimse liderimize dil uzatamaz. Bu edepsizliğe karşı tepkimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.