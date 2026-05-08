İmamoğlu’nun adamı 5 duruşmadır kayıp

CHP'NİN 2023 yılındaki olaylı kurultayına dönük ceza davasının 5. duruşması önceki gün gerçekleştirilmiş, dava 1 Temmuz'a ertelenmişti. Davada, tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 12 sanık, 'oylamaya hile karıştırma' suçlamasıyla yargılanıyor. Sanıklar arasında yer alan ve Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen İBB Beltur Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama ise Kasım ayından bu yana devam eden duruşmaların hiçbirine katılmayarak ve savunmasını vermeyen tek sanık olarak dikkat çekiyor. Mahkeme, 1 Nisan'daki duruşmaya da katılmayan Nama'nın bir sonraki duruşmada dinlenmesine hükmetmişti. Ancak 6 Mayıs duruşmasında da Nama'nın avukatı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek müvekkilinin bir kez daha mahkemeye gelemediğini ve sonraki duruşmada dinlenmesini talep etti. Özgen Nama'nın mahkeme kararına rağmen mazeret bildirerek savunma yapmaması, parti içi muhalefetin de tepkisini çekti. Söz konusu gelişmeyi 'süreci yavaşlatma girişimi' olarak değerlendiren muhalif kanat, mahkemeye sunulan deliller ve tanık itirafları doğrultusunda ceza davasından genel merkez aleyhine bir karar çıkmasını da 'yüksek ihtimal' olarak yorumluyor.