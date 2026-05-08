Külliye’de dostluk zirvesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'te resmi ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Tebbun'un makam aracını, Külliye önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan ve Tebbun'un tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando, iki ülke milli marşlarını çaldı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.

HEYETLER ARASI GÖRÜŞME

Tebbun, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. İki lider birbirlerine heyetlerini takdim etti. Başkan Erdoğan ve Tebbun, merdivenlerde Türkiye ve Cezayir bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Erdoğan ve Tebbun, ikili ve heyetler arası görüşmeler sonrası Türkiye- Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıdaki konuşmasında Cezayir ile çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmekte kararlı olduklarını dile getiren Başkan Erdoğan, "Afrika kıtasındaki en büyük ortaklarımızdan Cezayir ile iş birliğimizi enerji ve tarım başta olmak üzere birçok konuda pekiştirmeye kararlıyız. Sanayi madencilik, tarım, inşaat ilaç sanayi ve alt yapı çalışmalarında önemli işlere imza atıyor. Yeni iş birliği fırsatlarını görüştük ve önümüzdeki dönemde iş birliklerimizi artıracağız" dedi.

FİLİSTİN DAVASININ ÖNEMİ

Erdoğan, "Türkiye olarak Cezayir ile birlikte gelinen aşamada doğal gaz başta olmak üzere uzun vadeli iş birliğimizi her geçen gün yükseltiyoruz. Yenilenebilir enerjide de ortaklığımızı artırmamız gerektiğini düşünmekteyiz. Tarım ve gıda güvenliği alanında Cezayir'in tarımsal refahına katkı sağlamaya hazırız. Savunma sanayii alanında iş birliğimizin daha da artacağına inanıyoruz. Filistin'de iki devletli çözümü destekliyoruz. Cezayir'in Filistin davasında verdiği desteği biliyoruz. Bölgesel sahiplenme anlayışımız gereğince Suriye'nin istikrarının artırılmasına büyük önem atfediyoruz. Suriye'nin yeniden inşasına önemli katkılar vereceğiz. Cezayir ile kazan-kazan anlayışıyla ilişkilerimizi artıracağız. İsrail'in tahrikiyle başlayan bölgemizdeki savaş enerji piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bölgeyi tehdit eden şiddet sarmalı sona ermeli. Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine büyük önem atfediyoruz" ifadelerini kullandı.