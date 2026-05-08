NATO zirvesi öncesi AK Parti kampa girecek

AK Parti, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi öncesinde haziran ayının sonlarına doğru gerçekleştirmeyi planladığı yaz kampı için hazırlıklarını sürdürüyor. Parti yönetimi, milletvekilleri ve kabine üyelerinin katılması beklenen kampın bu yıl strateji ağırlıklı bir gündemle yapılması planlanırken, kampın adresi konusunda ise farklı alternatifler değerlendiriliyor.

FORMATTA DEĞİŞİKLİK

AK Parti'nin klasikleşen Kızılcahamam kampı için bu yıl henüz kesin bir yer kararı verilmediği, farklı illerin de seçenekler arasında bulunduğu öğrenildi. AK Parti'de geleneksel hale gelen kamp programı, her yıl olduğu gibi bu yıl da parti yönetimi, milletvekilleri ve kabine üyelerini bir araya getirecek. Haziran ayının sonlarına doğru yapılması planlanan kampın, NATO Zirvesi öncesinde gerçekleşecek olması nedeniyle dış politika başlığının öne çıkması bekleniyor. Türkiye'nin güvenlik politikaları, bölgesel gelişmeler, savunma sanayii yatırımları ve NATO içindeki diplomatik temasların kampın ana gündem maddeleri arasında yer alacağı ifade ediliyor. Geçen yıl kamp formatında değişikliğe giden AK Parti, bakanları alanlarına göre ayırarak dört farklı salonda eş zamanlı oturumlar gerçekleştirmişti. Milletvekilleri ile bakanların birebir temas kurduğu sistemin verimli bulunduğu, bu yıl da benzer bir model üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. AK Parti kaynakları, kampın yapılacağı yer konusunda çalışmaların sürdüğünü, Kızılcahamam'ın yanı sıra farklı illerin de değerlendirildiğini belirtirken, programın tarih ve yer detaylarının ilerleyen günlerde netleşeceği belirtiliyor.