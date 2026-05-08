Yargıtay Başkanı Kerkez: Karar süreçleri kısalmalı

YARGITAY Başkanlığı tarafından İzmir'de düzenlenen 'İş Hukuku' konulu 'Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarının Yargıtay İçtihatlarına Uyumu Çalıştayı" Balçova ilçesindeki bir otelde başladı. Çalıştaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'in yanı sıra İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Onur Sert, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Muvaffak Meşe ile yargı camiasının önde gelen isimleri katıldı. Çalıştayın amacının benzer olaylara benzer kararların verilmesi suretiyle hukuki birliğin sağlanması, makul sürede yargılama ilkesinin güçlendirilmesi ve yargı kararlarında doğruluk ile öngörülebilirliğin artırılması olduğu belirtildi. Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, yaptığı konuşmada, hep birlikte Türkiye'de dosya sayısının azaltılması ve karar sürecinin kısaltılması hedefini mutlaka yakalanması gerektiğini belirtip, "Bu anlamda bölge adliye mahkemelerimizi gözlemliyoruz. Çok yoğun bir şekilde çalışıyor" dedi.