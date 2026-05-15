Başkan Erdoğan 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü’nü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nü kutladı. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İnancımızda, geleneğimizde, tarihimizde kutsal bir yeri olan, toplumumuzun temelini oluşturan tüm ailelerimizin 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nü tebrik ediyorum. Ailelerimizi destekleyerek, aile kurumunu güçlendirerek inşallah daha müreffeh yarınlara hep birlikte ulaşacağız."