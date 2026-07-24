Meclis'te koltuk dağılımı değişti! CHP 44 vekille 5. sıraya geriledi

Cumhuriyet Halk Partisi, bir süredir belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları ve "mutlak butlan" kararıyla sarsılırken, beklenen bölünme de yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden Genel Başkanlık makamına oturmasıyla patlak veren kriz, Özgür Özel ve ekibinin ayrılık kararıyla noktalandı.