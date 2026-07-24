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Haberler Gündem Meclis'te koltuk dağılımı değişti! CHP 44 vekille 5. sıraya geriledi

Meclis'te koltuk dağılımı değişti! CHP 44 vekille 5. sıraya geriledi

CHP’de yaşanan mutlak butlan kararı ve Özgür Özel dahil 91 milletvekilinin toplu istifası, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) koltuk dağılımını değiştirdi. 135 olan milletvekili sayısı bir günde 44’e düşen CHP, Meclis’teki en büyük ikinci parti konumunu kaybederek 5. sıraya kadar geriledi.

HABER MERKEZİ

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Cumhuriyet Halk Partisi, bir süredir belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları ve "mutlak butlan" kararıyla sarsılırken, beklenen bölünme de yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden Genel Başkanlık makamına oturmasıyla patlak veren kriz, Özgür Özel ve ekibinin ayrılık kararıyla noktalandı.

GRUP TOPLANTISINDA VEDA, KAPALI OTURUMDA İSTİFA KARARI
Salı günü yapılan son TBMM Grup Toplantısı'nda sert ifadelerle partideki mevcut yönetimi ve yaşanan süreci eleştiren Özgür Özel, veda mesajı vermişti. Dün gerçekleştirilen basına kapalı grup değerlendirmesinde alınan kararın ardından süreç hız kazandı.

KURULUŞ EVRAKLARI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA
İstifa sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Özgür Özel, Yeni Parti'nin resmi kuruluş dilekçesini imzaladı. Kurucular kurulunun hazırladığı resmi evraklar, kurmaylar tarafından bugün İçişleri Bakanlığı'na teslim edilerek yeni siyasi hareketin hukuki varlığı başlatıldı.

CHP 5. SIRAYA DÜŞTÜ
Gelişmelerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) koltuk dağılımı radikal bir biçimde değişti:

Eski Sandalye Dağılımı: 135 Milletvekili

İstifa Eden Vekil Sayısı: 91 Milletvekili

Kalan CHP Sandalye Sayısı: 44 Milletvekili

91 vekilin tek celsede ayrılmasıyla ana muhalefet gücünü kaybeden CHP, Meclis sıralamasında bir anda 5. partiliğe kadar geriledi.

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